A Jeaustin Campos le tiran con todo: hasta un expresidente del Real España lo insultó en pleno partido

La prensa de Honduras se está comiendo vivo a Jeaustin Campos por la desastrosa paliza 6-1 que sufrió en Concacaf.

Jeaustin Campos, técnico del Real España de Honduras, debe estar diciendo: “Trágame tierra”.

Humillado en la Copa de Campeones de la Concacaf, tras ser goleado en casa 1-6 contra Los Angeles FC, en Honduras, muchos se fueron contra el timonel costarricense por la histórica paliza.

“Humillante”, “¡Hay niveles!” y “Preocupante” fueron parte de los adjetivos que utilizaron los medios de prensa catrachos para describir la goleada.

“Real España fue HUMILLADO en su patio por un equipo angelino superior en todas las líneas. Al equipo de Jeaustin Campos le faltó ímpetu y, sobre todo, fútbol. No hay nivel para competir en estas lides…”, mencionó el periodista Gustavo Roca.

En X circula un video de Fuad Abufele, expresidente del Real España, arremetiendo contra Jeaustin y su cuerpo técnico en pleno partido frente al equipo de la MLS de Estados Unidos.

Bebeto Flores, periodista hondureño, escribió en su cuenta de X: “CON SEMEJANTE PALIZA... JEAUSTIN CAMPOS ESTARÍA FUERA DE REAL ESPAÑA. Una vergüenza la presentación del líder en Honduras. Se quedó chiquito, bajo nivel. Y que Los Angeles no quiso apretar en el segundo tiempo”.

También en X, Rely Maradiaga, excomentarista deportivo hondureño, resaltó que una humillación así pone en duda a cualquier entrenador. No es la derrota en sí, sino la forma en que perdió, destacó el comunicador, quien recordó que Los Angeles FC llegó a Honduras en pretemporada.

Marco Antonio Banegas, periodista deportivo, también se refirió al entrenador costarricense.“Escuchando a Jeaustin Campos, me doy cuenta de lo poca o nula autocrítica que tiene el tipo. Te vienen de humillar 1-6 y salís hablando de evolución y de que te sentís orgulloso de tus jugadores. Dejate de joder, agradecé que no te despiden, más bien”, escribió en X Marco Antonio.

“La paliza que recibió Real España es el reflejo de las diferencias económicas. Culpa total de Jeaustin Campos por querer competirle de tú a tú a un equipo que tiene jugadores TOP. Y eso que el LAFC le bajó el acelerador, si no…”, describió el periodista Kevin Coello.