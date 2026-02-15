Puro Deporte

Vinicius se viste de Mbappé: el Real Madrid golea a la Real Sociedad y duerme líder

El Real Madrid cumplió en su casa y se deja el liderato dos puntos por encima del Barcelona, que tiene un partido menos

EscucharEscuchar
Por AFP
El uruguayo del Real Madrid Federico Valverde disputa el balón con Aihen Muñoz de la Real Sociedad, en el estadio Santiago Bernabéu.
El uruguayo del Real Madrid Federico Valverde disputa el balón con Aihen Muñoz, de la Real Sociedad, en el estadio Santiago Bernabéu. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Real MadridBarcelonaViniciusLiga Española
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.