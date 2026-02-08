Puro Deporte

El Real Madrid vence al Valencia y se acerca al Barcelona de nuevo

El liderato de la Liga Española sigue muy disputado entre el Real Madrid y el Barcelona

Por AFP
Kylian Mbappé se hizo presente de nuevo en la red durante el partido entre el Real Madrid y el Valencia por la Liga Española.
Kylian Mbappé se hizo presente de nuevo en la red durante el partido entre el Real Madrid y el Valencia por la Liga Española. (JOSE JORDAN/AFP)







