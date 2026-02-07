Puro Deporte

Barcelona golea y se afianza en el liderato a la espera de la reacción del Real Madrid

El Barcelona conserva el primer lugar del campeonato tras ganar en casa, ante el acecho del Real Madrid

Por AFP
Barcelona's Polish forward #09 Robert Lewandowski celebrates scoring the opening goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and RCD Mallorca at Camp Nou Stadium in Barcelona on February 7, 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)
El delantero polaco, Robert Lewandowski, abrió el camino del triunfo del Barcelona ante el Mallorca. (JOSEP LAGO/AFP)







FC BarcelonaRobert LewandowskiMallorcaLiga Española
