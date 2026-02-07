Barcelona golea y se afianza en el liderato a la espera de la reacción del Real Madrid

El delantero polaco, Robert Lewandowski, abrió el camino del triunfo del Barcelona ante el Mallorca.

El FC Barcelona continuó su paso firme como líder en La Liga Española al imponerse este sábado por 3-0 al Mallorca en el Camp Nou, en la jornada 23, y fuerza así al Real Madrid, ahora a cuatro puntos, a ganar el domingo al Valencia para mantener el pulso.

El polaco Robert Lewandowski (29′) abrió el marcador en un momento en el que el conjunto balear no veía peligrar su portería y el renacido Lamine Yamal (61′) amplió la diferencia con un portentoso zurdazo para batir a Leo Román, que ni siquiera intentó ir a por el balón.

Para sentenciar el choque, Marc Bernal (84′) acertó en una contra tras sentar a un rival con un elegante regate.

El equipo de Hansi Flick suma 58 puntos, cuatro más que el cuadro blanco, que debe vencer en Mestalla.

“No estaba contento con la primera parte, no fuimos dinámicos, no estuvimos a nuestro nivel, el juego y los pases fueron demasiado lentos”, admitió Flick en rueda de prensa, antes de exigir más de su equipo de cara al futuro.

Al inicio del choque, los pupilos de Jagoba Arrasate hicieron daño especialmente por la banda izquierda, pese a que el Barça dominaba la posesión.

El extremo Jan Virgili (11′) le ganó una carrera a Jules Koundé en un duelo dentro del área, pero su pase a Vedat Muriqi se topó con Eric García en el primer aviso visitante.

Aun así, los azulgrana controlaban los tiempos del encuentro, pero los mallorquinistas se encontraban cómodos, con un Virgili que desbordaba una y otra vez a Koundé.

El Mallorca gozó de la primera ocasión clara tras un centro del catalán Virgili (18′), de tan solo 19 años, desde el costado derecho; sin embargo, su pase a Muriqi, al segundo palo, llegó forzado y su balón rozó el poste.

Los rivales siguieron explotando la derecha con balones a Virgili. El atacante (21′) se generó un hueco ante Koundé para mandar un balón que obligó a Joan García a estirarse para detener el balón.

Pero, cuando todo parecía controlado por el equipo balear, Lewandowski cazó un rebote en el área después de un latigazo de Marcus Rashford y, tras un amago de tiro ante la zaga del Mallorca y de su cancerbero Leo Román, marcó a placer para abrir el camino del triunfo.