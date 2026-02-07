Clásico de Leyendas Real Madrid vs. Barcelona: ¿solo este canal transmitirá el histórico partido?

Un verdadero clásico: un partido entre dos archirrivales que han dominado el planeta fútbol.

El Clásico de Leyendas entre el Real Madrid y el FC Barcelona se disputará en Costa Rica, por lo que sin duda será imperdible para los amantes del fútbol y para aquellos que, con nostalgia, desean revivir el pasado glorioso de ambos equipos.

Todo está listo para vivir las emociones de un compromiso que genera gran expectativa, tanto por las formaciones de ambos equipos como por la oportunidad de volver a ver a figuras icónicas del balompié, campeones de la Copa del Mundo y de la mítica Champions League.

El Clásico de Leyendas entre Rea Madrid vs. Barcelona, de este sábado 7 de febrero, sin duda es imperdible para los aficionados. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Cuál canal y a qué hora se transmitirá el Clásico de Leyendas Real Madrid vs. FC Barcelona? Copiado!

El único canal que transmitirá el partido será Canal 7. El juego arrancará a las 6 p. m. y tendrá como escenario el INS Estadio. También puede seguirlo por la plataforma de TDMAX y Teletica Radio (91.5 FM)

El portugués Pepe, fue uno de los jugadores que más compartió con los aficionados en el INS Estadio, antes del Clásico de Leyendas entre el Real Madrid vs. Barcelona. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Qué figuras del Real Madrid estarán presentes en el partido? Copiado!

Sin duda, en el conjunto merengue destacan el guardameta Iker Casillas, José María Gutiérrez “Guti” y el defensor portugués Pepe. Sin embargo, no solo estarán ellos, ya que también participarán exfiguras de Colombia, Francia y España.

La organización confirmó que el Real Madrid estará integrado por: Iker Casillas, Antonio Núñez, Pepe, Raúl Bravo, Juan Olalla, Agustín García, Edwin Congo, Javier Balboa, Savio, Iván Campo, Claude Makelele, Pedro Contreras, Guti, Fernando Sanz, David Barral, Rubén de la Red y Toni Moral.

Los jugadores del FC Barcelona entrenaron en el INS Estadio, antes del juego de este sábado. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Quiénes conformarán el FC Barcelona? Copiado!

El conjunto catalán estará encabezado por su capitán Carles Puyol y los campeones del mundo brasileños Ronaldinho y Rivaldo, quienes prometen un gran espectáculo.

El Barcelona confirmó la presentación de: Vítor Baía, Jesús Angoy, Andreu Fontàs, Carles Puyol, Martín Montoya, Marc Valiente, Samuel Okunowo, Fernando Navarro, Róger García, Gaizka Mendieta, Phillip Cocu, Marc Crosas, Roberto Trashorras, Nolito, Ronaldinho, Rivaldo, Ludovic Giuly y Javier Saviola.

¿Dónde puedo adquirir las entradas? Copiado!

Si desea asistir al partido, la productora Experiencias MKP mantiene habilitada una promoción especial del 50 % de descuento en entradas seleccionadas, vigente desde el 28 de enero y hasta agotar existencias.

Las entradas pueden adquirirse en www.kuikpei.com.

¿Cuál es el valor de las entradas? Copiado!

Los precios regulares del evento son: Sol norte y sur: $100; sombra este y oeste: $130; balcón este y oeste: $195; platea este y oeste: $230, a los cuales se les aplicará el descuento en las localidades seleccionadas.

Además, está disponible la opción de compra a Tasa Cero con tarjeta Monge Pay y BAC.

¿A qué hora se abren las puertas del INS Estadio? Copiado!

Las puertas se abrirán desde las 2:00 p. m. y se realizarán diversas actividades, entre ellas un partido de fútbol entre creadores de contenido costarricenses, además de activaciones de marcas para el disfrute de los aficionados.