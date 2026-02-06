Iker Casillas recuerda la pesadilla que vivió en Costa Rica y que por poco sonroja al fútbol español

Rándall Brenes (7) anotó un golazo ante España, al superar al arquero Iker Casillas. Costa Rica y España igualaron 2-2 en el Estadio Nacional, en noviembre del 2011.

El exguardameta de la Selección de España, Iker Casillas, recordó la pesadilla que vivió el 15 de noviembre de 2011 en el Estadio Nacional, cuando los ibéricos y Costa Rica igualaron 2-2.

Los españoles, que entonces eran los flamantes campeones del mundo tras coronarse en Sudáfrica 2010, tuvieron que remontar un 2-0 luego de que Costa Rica se pusiera al frente con anotaciones de Rándall “Chiqui” Brenes y Joel Campbell.

Brenes adelantó a la Tricolor al minuto 31, tras un error de comunicación entre Casillas y Carles Puyol, mientras que al 42 Campbell marcó un golazo desde fuera del área.

La escuadra nacional, al mando de Jorge Luis Pinto, logró aguantar el asedio español hasta el minuto 83, cuando David Silva descontó para el 2-1, y al 90 David Villa anotó el 2-2 que le dio tranquilidad a los ibéricos.

Casillas, previo al duelo de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona, que se disputará este sábado 7 de febrero, a las 6 p. m., en el Estadio Nacional, recordó el compromiso que pudo ser histórico para Costa Rica al derrotar al vigente campeón del mundo.

“Fue un partido por nuestra parte que empezamos bastante mal, bastante mal, pero luego logramos empatar el partido. Enfrentamos a una selección bastante correosa, difícil, que nos complicó mucho”, recordó Casillas.

El mítico guardameta blanco también enumeró algunos aspectos que, a su criterio, influyeron en su desempeño en una cancha que sorprendía al mundo al ver a España caer en Costa Rica.

“Nosotros no estábamos acostumbrados a un clima como el que había en ese momento. Había llovido y también veníamos de un viaje largo. Fue una experiencia más y se comprobó que, donde fuera la Selección española, la gente la admiraba y llenaba los estadios; quería ver a sus jugadores, campeones de Europa y campeones del mundo”, agregó Casillas.

En aquel partido, que se jugó a una inusual hora, a las 3:15 p. m., Costa Rica alineó con: Keylor Navas; Roy Miller, Michael Umaña, Johnny Acosta, Bryan Oviedo (Carlos Hernández, al 80′); José Salvatierra; Michael Barrantes (Júnior Díaz, al 74′), Rándall Azofeifa (José Cubero, al 86′), Rándall Brenes (José Luis López, al 58′); Bryan Ruiz (Allen Guevara, al 88′) y Joel Campbell (Winston Parks, al 66′). Director técnico: Jorge Luis Pinto.

Mientras tanto, España formó con: Iker Casillas (Víctor Valdés, al 46′); Sergio Ramos, Carles Puyol, Álvaro Arbeloa, Ignacio Monreal (Fernando Torres, al 70′); Xavi Hernández (Santi Cazorla, al 46′), Andrés Iniesta, Xabi Alonso (Sergio Busquets, al 46′), Cesc Fàbregas (David Silva, al 64′); Juan Mata (Jesús Navas, al 46′) y David Villa. Director técnico: Vicente del Bosque.