Vinicius le da victoria al Real Madrid; Araújo mantiene el colchón del Barcelona

Vinicius y Fede Valverde celebran uno de los goles del Real Madrid ante el Atlético en el Santiago Bernabéu, por la Liga Española.

Madrid, España. Con un doblete de Vinicius, el Real Madrid se impuso 3-2 este domingo al Atlético de Madrid en el derbi de la capital española, el duelo más destacado de una 29ª jornada de la Liga Española en la que Ronald Araújo dio la victoria al FC Barcelona sobre el Rayo Vallecano por 1-0.

Presionado por esa victoria del líder unas horas antes, el Real Madrid estaba obligado a ganar para no descolgarse, pero el Atlético no lo puso fácil en el Santiago Bernabéu.

El nigeriano Ademola Lookman, asistido de tacón por Giuliano Simeone, abrió el marcador (33′) antes de la reacción madridista: primero el brasileño Vinicius de penal (52′) y luego el uruguayo Fede Valverde (55′) dieron la vuelta al marcador.

El argentino Nahuel Molina anotó un golazo teledirigido a la escuadra para empatar (66′) pero Vinicius sentenció con un ajustado disparo desde la frontal (72′).

Mbappé, que arrancó como suplente, contó con minutos al entrar desde el banquillo en la media hora final (64′).

La expulsión de Valverde a falta de quince minutos (77′) por una entrada sobre Álex Baena hizo peligrar la victoria, pero los blancos defendieron su ventaja.

El Real Madrid respondió así a un partido que arrancó adverso y mantiene el pulso contra el Barça antes del parón internacional, que le vendrá bien a los blaugrana para recuperar energía.

El Barcelona es primero de la tabla con 73 puntos, cuatro más que el Madrid. El tercer lugar es el Villarreal con 58, ya lejos de cualquier opción al título.

Y es que el Barça evidenció este domingo el cansancio en una semana en la que se dio un festín contra el Newcastle (7-2) para avanzar a los cuartos de la Liga de Campeones, donde le espera el Atlético de Madrid.

En el Camp Nou valió para los locales el remate de cabeza de Ronald Araújo tras un centro de Joao Cancelo en el minuto 24.

El equipo azulgrana pagó la fatiga sobre todo en la recta final, cuando el Rayo, que incluso tuvo menos descanso que el Barcelona porque el jueves logró el pase a cuartos de la Conference League, estuvo muy cerca de empatar el duelo.

El arquero Joan García, de 24 años, celebró con una gran actuación su primera convocatoria con la selección española, a la que se unirá el lunes para los amistosos de preparación del Mundial ante Serbia y Egipto (27 y 31 de marzo).

“Sabíamos lo importante que era conseguir esta victoria antes del parón de selecciones, lo logramos, pero es verdad que sufrimos más de lo que nos habría gustado”, dijo García a la plataforma DAZN.