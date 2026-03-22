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Vinicius le da victoria al Real Madrid; Araújo mantiene el colchón del Barcelona

Real Madrid y Barcelona ganaron sus respectivos compromisos, por lo que se mantiene la diferencia de cuatro puntos a favor de los catalanes en la Liga Española

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Por AFP
Vinicius y Fede Valverde celebran uno de los goles del Real Madrid ante el Atlético en el Santiago Bernabéu, por la Liga Española.
Vinicius y Fede Valverde celebran uno de los goles del Real Madrid ante el Atlético en el Santiago Bernabéu, por la Liga Española. (JAVIER SORIANO/AFP)







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