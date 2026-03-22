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Un cabezazo de Araújo distancia al Barcelona del Real Madrid antes del derbi

El Barcelona amplía su ventaja al frente de la Liga Española, a la espera de lo que haga el Real Madrid ante el Atlético

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Por AFP
Joao Cancelo del Bardelona disputa el balón con Andrei Ratiu del Rayo Vallecano, en este compromiso de la Liga Española disputado en el Camp Nou.
Joao Cancelo del Bardelona disputa el balón con Andrei Ratiu del Rayo Vallecano, en este compromiso de la Liga Española disputado en el Camp Nou. (JOSEP LAGO/AFP)







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