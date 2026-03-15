Puro Deporte

Raphinha brilla con triplete en goleada del Barcelona al Sevilla

El Barcelona ganó y mantiene distancias con el Real Madrid al frente de la Liga Española

EscucharEscuchar
Por AFP
El delantero brasileño del Barcelona Raphinha celebra uno de sus goles ante el Sevilla por la Liga Española.
El delantero brasileño del Barcelona Raphinha celebra uno de sus goles ante el Sevilla por la Liga Española. (LLUIS GENE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BarcelonaRaphinhaReal MadridLiga Española
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.