Bayern y Atlético tocan los cuartos de Champions, Barcelona respira y Liverpool sufrirá

Lamine Yamal celebra con sus compañeros del Barcelona luego de anotarle al Newcastle por la Champions League.

París, Francia. Con dos goleadas infrecuentes a estas alturas del torneo, el Bayern Múnich -6-1 al Atalanta- y el Atlético de Madrid -5-2 al Tottenham- dejaron encarrilado su pase a cuartos de Champions, este martes en la ida de octavos, con el Barcelona salvando un empate en Newcastle (1-1) y el Liverpool derrotado por el Galatasaray (1-0).

El único gol de este último partido llegó en el minuto 7, cuando un balón puesto de córner por el brasileño Gabriel Sara y cabeceado en el segundo palo por el delantero nigeriano Victor Osimhen fue aprovechado por el gabonés Mario Lemina para marcar de cabeza.

En Newcastle, minuto 90+6′ y un penal para salvar a su equipo de la derrota. A sus 18 años Lamine Yamal se hizo con el balón y exhibió sangre fría para empatar 1-1 en la cancha inglesa.

Ante un equipo que deambula por la zona tibia de la Premier League (12º), el Barcelona estuvo lejos de su mejor versión. Abrió el marcador Harvey Barnes en el minuto 86 y los azulgranas salvaron los muebles gracias un penal señalado sobre Dani Olmo.

Incómodo y sin ninguna inspiración en St. James Park, el Barcelona salvó un empate a la espera de días mejores, el próximo miércoles en la vuelta que se disputará en el Camp Nou.

Por su parte, el Atlético-Tottenham tuvo como protagonista absoluto al arquero checo Antonin Kinsky, protagonista de dos errores groseros con el balón en los pies que significaron el primer y el tercer gol de los rojiblancos.

El técnico de los Spurs, Igor Tudor, tomó entonces la decisión de retirar del terreno de juego a su arquero, de 22 años, que no jugaba desde octubre, y dar entrada al italiano Guglielmo Vicario. El estadio Metropolitano le consoló con aplausos.

En la fiesta rojiblanca marcaron Marcos Llorente (6′), Antonie Griezmann (14′), Julián Álvarez (15′ y 55′) y Robin Le Normand (22′).

Por los Spurs lo hicieron el internacional español Pedro Porro (26′) y Dominic Solanke (76′).

En tanto, sin su estandarte Harry Kane, el Bayern Múnich puso pie y medio en cuartos al zarandear 6-1 al Atalanta en Bérgamo.

Con el inglés -45 goles en todas las competiciones- presenciando todo el partido desde el banquillo, el gigante bávaro ya mandaba 3-0 en menos de media hora.

Este miércoles se completa la ida de octavos de final con los duelos Bayer Leverkussen-Arsenal, PSG-Chelsea, Real Madrid-Manchester City y Bodo Glimt-Sporting de Lisboa.