Pocas veces visto en la Champions League: la pesadilla de Antonin Kinsky en solo 17 minutos; esto fue lo que pasó

Antoine Griezmann acaba de anotarle a Antonin Kinsky en el partido entre el Atlético de Madrid y Tottenham, en la Champions League.

Para Antonin Kinsky, el regreso a la titularidad con el Tottenham en los octavos de final de la Champions League no fue el paso al frente esperado, sino una pesadilla.

En el imponente escenario del Metropolitano, el joven arquero checo vivió una pesadilla de 17 minutos que terminó por sentenciar su noche y, posiblemente, el ánimo de un equipo que se vio arrollado por el ímpetu del Atlético de Madrid.

La inactividad que arrastraba Kinsky desde octubre se hizo evidente desde el pitido inicial. En un esquema de Igor Tudor que exige precisión en la salida, los pies del guardameta de 22 años se convirtieron en su peor enemigo.

Kinsky propició los goles de Marcos Llorente y del argentino Julián Álvarez tras sendos errores en la salida del balón.

Entre esos fallos, un segundo gol colchonero en el que el checo tampoco mostró su mejor versión terminó por configurar un humillante 3-0 en contra cuando el cronómetro apenas marcaba el minuto 15.

La escena en el banquillo visitante reflejaba la urgencia y el estupor. Sin margen para la paciencia en la máxima competición europea, Tudor tomó una decisión tan lógica como dolorosa: retirar a Kinsky en el minuto 17.

El ingreso de Guglielmo Vicario —quien venía de una racha difícil en la Premier— fue el epílogo de una actuación para el olvido de los Spurs.

El defensor Cristian Romero consuela al arquero Antonin Kinsky porque su entrenador decidió sacarlo del partido. (JAVIER SORIANO/AFP)

Sin embargo, el fútbol dejó una imagen muy humana y para el recuerdo. Mientras Kinsky recorría el camino hacia los vestuarios con el rostro desencajado, el público del Metropolitano, lejos de la mofa hiriente, lo despidió con una ovación de aplausos, que posiblemente él sentía como un abrazo en un momento donde se le vino el mundo encima.

Fue un gesto de respeto deportivo ante la vulnerabilidad de un joven arquero que, en la noche donde debía consagrarse, acabó atrapado en una tormenta perfecta de errores y nervios que el equipo de Diego Simeone castigó sin piedad.

Y al final, el Atlético de Madrid goleó 5-2 al Tottenham este martes, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.