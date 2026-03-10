Alajuelense desafía a un campeón del mundo: Hugo Lloris habla antes del duelo entre LAFC y la Liga

Hugo Lloris jugó en Honduras, en el partido entre LAFC y Real España, en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf.

Hugo Lloris es una de las estrellas a las que podría enfrentarse Liga Deportiva Alajuelense este martes 10 de marzo, a partir de las 9:06 p. m. (hora de Costa Rica), en el partido de ida contra LAFC, en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

El legendario guardameta francés, campeón del mundo y figura con Olympique de Lyon y Tottenham Hotspur, es la actual muralla del LAFC y no se anda con rodeos previo al choque de este martes contra la Liga Deportiva Alajuelense.

Con la serenidad que da la experiencia, el arquero de 39 años sigue siendo figura y tiene muy claro que la serie contra el tricampeón de Centroamérica no será fácil y considera que el respeto al rival se demuestra con máxima exigencia.

Lloris, quien se ha convertido en el pilar anímico del equipo de Los Ángeles, sabe que el favoritismo es una trampa peligrosa en este torneo.

Pese al buen momento de su club, el portero optó por la cautela y la disciplina táctica en sus declaraciones, unas horas antes del partido entre LAFC y Alajuelense.

“Creo que estamos en una buena posición, pero también sabemos que en el fútbol todo puede cambiar muy fácilmente de un lado a otro. Así que creo que la clave es mantener la consistencia en nuestras actuaciones y también en los resultados”, expresó Hugo Lloris.

El calendario no da tregua y el arquero francés es consciente de que el duelo ante Alajuelense es apenas el inicio de una seguidilla frenética.

“Quedan cuatro partidos por delante hasta la pausa internacional, vamos uno por uno, pero nos va a exigir mucho y tenemos que seguir rindiendo como equipo. Necesitamos a todos listos, comprometidos, involucrados y preparados para ayudar al equipo”, afirmó.

Sobre lo que espera encontrar en el césped este martes frente al cuadro costarricense, Hugo Lloris fue enfático en que la jerarquía se demuestra en los detalles. Para él, no importa el nombre del rival, sino la altura del desafío.

“Obviamente es un partido de la Copa de Campeones de Concacaf. No importa a quién enfrentes, tienes que estar al nivel de la competencia y todo también se trata de detalles. Así que debemos ponernos en una buena posición para el partido de vuelta. Ese es el objetivo para este martes”, concluyó el arquero a quien Alajuelense buscará anotarle.

Él fue quien acompañó al técnico Marc Dos Santos en la rueda de prensa previa al partido entre LAFC y la Liga. Sin embargo, habrá que esperar hasta la noche de este martes para conocer en definitiva si ataja el francés.

Durante la primera ronda entre LAFC y Real España, Hugo Lloris atajó en Honduras, en el partido que el equipo estadounidense venció 1-6 al cuadro catracho de Jeaustin Campos.

Con la serie sentenciada desde la ida, en el partido de vuelta, en el BMO Stadium, el arquero que jugó fue el canadiense Thomas Hasal.

