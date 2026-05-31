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Vingegaard se corona en el Giro y completa la trilogía de grandes vueltas

El danés Jonas Vingegaard dominó a placer el Giro de Italia e inscribió su nombre en un selecto grupo histórico

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Por AFP
Los corredores del Giro de Italia pasan frente al Coliseo de Roma en la última etapa de la edición 2026.
Los corredores del Giro de Italia pasan junto al Coliseo de Roma en la última etapa de la edición 2026. (Gloria Calderón para LN/Gloria Calderón)







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