Ciclista latinoamericano hace historia en el Giro de Italia

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez, del equipo UAE Team Emirates-XRG, celebra su victoria en la etapa 11 del Giro de Italia 2026.

Jhonatan Narváez levantó los brazos por tercera ocasión en esta 109ª edición del Giro de Italia, al conquistar la undécima etapa, este miércoles en Chiavari (al noroeste, cerca de Génova), apenas cuatro meses después del terrible accidente sufrido por el corredor ecuatoriano.

Con el de este miércoles, Narváez suma ya cinco triunfos parciales en el Giro, uno más que su compatriota Richard Carapaz.

Ya vencedor de la cuarta y de la octava etapas, el corredor del UAE superó al sprint al escalador español Enric Mas al término de los 196 kilómetros del día.

Los dos hombres fueron los más fuertes entre la decena de corredores escapados, con Diego Ulissi tercero en meta, a once segundos de Narváez.

Narváez y Mas se descolgaron del resto de su grupo en la última de las cuatro subidas del día para entablar un apasionante duelo.

Consciente de que era el más rápido al sprint, Narváez esperó su momento, pegado a la rueda de Mas en cuanto la carretera se empinaba, sin darle un relevo.

El español, por su parte, se vio obligado a colaborar en el tramo llano que conducía a la meta para no permitir que el primer grupo perseguidor, formado por Chris Harper, Aleksandr Vlasov y Diego Ulissi, les diera caza.

Ante una ecuación sin solución, Mas aún intentó soltar a su rival en un pequeño repecho a 4 km de la llegada, y luego, dos kilómetros más adelante, en el centro de la localidad. En vano.

Eulálio sigue de rosa

Muy duro, pero al final otra vez victorioso, pese a ser solo su segunda carrera del año. Porque Narváez, uno de los lugartenientes favoritos de Tadej Pogacar, se perdió varios meses a causa de una fuerte caída el 24 de enero en el Tour Down Under, en Australia, que le provocó varias fracturas vertebrales.

El portugués Afonso Eulálio conserva la maglia rosa de líder de la general con 27 segundos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard, una diferencia que difícilmente podrá recortar el doble ganador del Tour de Francia durante la duodécima etapa, el jueves entre Imperia y Novi Liguri (noroeste del país).

Los velocistas deberían tener la oportunidad de lucirse en esos 175 km de etapa, en su mayor parte llana, pero que también incluye dos subidas puntuables.

Eso sí, para el fin de semana llegará la montaña y ahí se espera que Vingegaard lance un asalto al primer lugar.