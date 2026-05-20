Puro Deporte

Ciclista latinoamericano hace historia en el Giro de Italia

Jhonathan Narváez de Ecuador sufrió una grave caída a inicios del año pero volvió para ser un gran protagonista en el Giro de Italia

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Por AFP
El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez, del equipo UAE Team Emirates-XRG, celebra su victoria en la etapa 11 del Giro de Italia 2026.
El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez, del equipo UAE Team Emirates-XRG, celebra su victoria en la etapa 11 del Giro de Italia 2026. (LUCA BETTINI/AFP)







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