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Vingegaard se acerca al liderato del Giro de Italia

Pese a una mala contrarreloj, el gran favorito, Jonas Vingegaard, acecha la camisa rosa en el Giro de Italia

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Por AFP
El corredor danés Jonas Vingegaard, del Team Visma Lease a Bike, es el gran favorito en el Giro de Italia. Aquí, recibe la camisa al mejor escalador luego de la décima etapa.
El corredor danés Jonas Vingegaard, del Team Visma Lease a Bike, es el gran favorito en el Giro de Italia. Aquí, recibe la camisa al mejor escalador luego de la décima etapa. (LUCA BETTINI/AFP)







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