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Victorias y debuts de estrellas en amistosos de Real Madrid y Barcelona

A punto de debutar en la nueva temporada de la Liga Española, Real Madrid y Barcelona disputaron amistosos internacionales

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Por AFP
Kylian Mbappé controla la pelota en el amistoso entre el Real Madrid y el Schalke 04, disputado este 16 de agosto en la ciudad alemana de Gelsenkirchen.
Kylian Mbappé controla la pelota durante el amistoso entre el Real Madrid y el Schalke 04, disputado este 16 de agosto en la ciudad alemana de Gelsenkirchen. (BERND THISSEN/dpa Picture-Alliance via AFP)







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