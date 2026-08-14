Barcelona y Real Madrid vuelven a la acción, ¿dónde ver la Liga Española en Costa Rica?

Mourinho es uno de los atractivos del fútbol español, el portugués regresa al banquillo del Real Madrid.

Este fin de semana inicia una de las ligas más importantes del mundo. La Liga de España tendrá su primera jornada y los amantes del fútbol, donde juegan el Real Madrid y el Barcelona, podrán seguirla por dos vías: la cablera Sky y una aplicación.

La primera jornada del fútbol español tendrá los siguientes partidos: Alavés-Getafe (sábado, 11:30 a. m.), Sevilla-Rayo (sábado, 1:30 p. m.), Racing-Villarreal (domingo, 9 a. m.), Espanyol-Levante (domingo 16 de agosto), Deportivo-Elche (lunes, 1 p. m.) y Atlético-Málaga (1 p. m., 19 de agosto).

Los equipos Real Madrid, Barcelona, Real Betis y Athletic de Bilbao no tendrán juego en la primera fecha debido a que todavía están en periodo de descanso sus jugadores que disputaron la fase final de la Copa del Mundo 2026. Por otra parte, el cotejo Osasuna-Celta fue pospuesto debido al mal estado del terreno de juego.

Sky es la cadena que tiene los derechos de todos los juegos de La Liga para Centroamérica, mientras que la app ViX está disponible para las personas que tienen la cablera Tigo. Los suscriptores de Tigo deben llamar a servicio al cliente para que se las activen, o bien, pueden llevar un formulario en la dirección www.tigo.cr/vix-premium.

ViX también está disponible en su página de internet y aplicación, y la suscripción ronda los ¢4.000.

El Barcelona tendrá su debut en La Liga el 23 de agosto contra el Elche, mientras que el Real Madrid lo hará el 22 de agosto contra el Espanyol. Ambos partidos serán a la 1:30 p. m.