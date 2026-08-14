Fútbol

Barcelona y Real Madrid vuelven a la acción, ¿dónde ver la Liga Española en Costa Rica?

La Liga de España inicia este 15 de agosto y hay dos formas para verla en Costa Rica

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Por Esteban Valverde
Un mural del artista italiano Salvatore Benintende, conocido como "TV BOY", muestra a José Mourinho afuera del estadio Santiago Bernabéu.
Mourinho es uno de los atractivos del fútbol español, el portugués regresa al banquillo del Real Madrid. (OSCAR DEL POZO/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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