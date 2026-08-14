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La Liga Española arranca a medio gas a la espera de los gigantes Barcelona y Real Madrid

Este fin de semana vuelve la Liga Española, aunque Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid tendrán que esperar unos días

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Por AFP
Kylian Mbappé del Real Madrid Lamine Yamal del Barcelona, y Julián Álvarez del Atlético de Madrid son tres de las estrellas de la Liga Española que vuelve este fin de semana.
Kylian Mbappé del Real Madrid, Lamine Yamal del Barcelona, y Julián Álvarez del Atlético de Madrid son tres de las estrellas de la Liga Española que vuelve este fin de semana. (AFP y Canva/AFP y Canva)







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