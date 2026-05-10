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El Barcelona gana la Liga Española y le celebra en la cara al Real Madrid

La victoria del Barcelona en el clásico deja la Liga Española definida ante un Real Madrid en crisis

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Por AFP
Ferran Torres celebra su anotación con Marcus Rashford en la victoria del Barcelona ante el Real Madrid que les da a los catalanes el título.
Ferran Torres celebra su anotación con Marcus Rashford en la victoria del Barcelona ante el Real Madrid que les da a los catalanes el título. (JOSEP LAGO/AFP)







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