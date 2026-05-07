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Caos en el Real Madrid: Valverde acaba en el hospital tras una pelea con Tchouameni

El uruguayo Fede Valverde protagonizó dos tensos incidentes con Tchouameni en medio de la crisis que sacude al Real Madrid

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Por AFP
Fede Valverde, aquí en un partido del Real Madrid ante el Espanyol la semana pasada. El uruguayo protagonizó dos tensos incidentes con su compañero Aurélien Tchouameni.
Fede Valverde, aquí en un partido del Real Madrid ante el Espanyol la semana pasada. El uruguayo protagonizó dos tensos incidentes con su compañero Aurélien Tchouameni. (URBANANDSPORT/NurPhoto via AFP)







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