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El Real Madrid retrasa la celebración del Barcelona en la Liga Española

Vinicius fue la figura del Real Madrid ante la ausencia de Mbappé, en una Liga Española casi decidida a favor del Barcelona

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Por AFP
Gonzalo García, del Real Madrid, disputa el balón con el arquero serbio del Espanyol, Marko Dmitrovic, durante el partido por la Liga Española.
Gonzalo García, delantero del Real Madrid, disputa el balón con el arquero serbio del Espanyol, Marko Dmitrovic, durante el partido por la Liga Española. (JOSEP LAGO/AFP)







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