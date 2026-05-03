El Real Madrid retrasa la celebración del Barcelona en la Liga Española

Gonzalo García, delantero del Real Madrid, disputa el balón con el arquero serbio del Espanyol, Marko Dmitrovic, durante el partido por la Liga Española.

Barcelona, España. El Real Madrid ganó 2-0 en el campo del Espanyol, este domingo en la 34ª jornada de Liga, aplazando así el título del Barcelona, que necesitaba que los blancos no vencieran para ser campeones de una vez.

Un doblete de Vinicius (55′, 66′) deja el título liguero para resolverse el próximo domingo, cuando se juege en el Camp Nou el clásico entre los dos gigantes del fútbol español.

La victoria permite a los blancos mantenerse a once puntos de los barcelonistas a falta de cuatro jornadas y doce puntos por disputarse.

El Real Madrid salió dispuesto a impedir que el Barça revalidara este domingo el título liguero, pero le costó encontrar el camino ante un Espanyol que no dudaba en presionar.

Vinicius tuvo la primera al rematar al palo de media vuelta (8′), pero el Real Madrid tendría que esperar.

Tras la pausa, el Real Madrid siguió espeso hasta que Vinicius agarró el balón, hizo una pared con Gonzalo, recortó en el área y batió por bajo a Marko Dmitrovic (55′).

En ausencia del lesionado Kylian Mbappé, Vinicius fue el faro ofensivo de los merengues con sus internadas por la banda.

El brasileño aumentó la cuenta de su equipo con otra galopada al área, donde pasó a Bellingham, que devolvió de tacón para que su compañero definiera a la escuadra.

Con el 2-0, los merengues se soltaron y empezaron a dominar a un Espanyol que perdió el orden que había tenido hasta entonces.

Vinicius volvió a aparecer para dejar un balón al argentino Franco Mastantuono, que tiró desde la frontal, poniendo a prueba a Dmitrovic (79′).

Arbeloa acabó retirando al brasileño (83′) porque “no quería jugármela y que no estuviese en el clásico” contra el Barcelona.

El Espanyol dio un pasito en los últimos minutos, pero no pudo hacer nada por remontar y sumó un partido más sin ganar.

Los pericos no conocen la victoria en todo lo que va de 2026 y se encuentran a apenas cinco puntos del descenso.

El Real Madrid ya prácticamente no tiene opciones de salvar un título esta temporada, y ahora se enfrenta a la posibilidad de ver a su gran rival celebrarle en la cara la próxima jornada.