Barcelona está cada vez más cerca del cetro de La Liga

Robert Lewandowski celebró uno de los goles del Barcelona ante el Osasuna.

El Barcelona dio un paso más para ganar La Liga este fin de semana al vencer 2-1 a Osasuna en el campeonato de España. En esa misma jornada, el Villarreal se aseguró una plaza de Champions tras golear 5-1 al Levante.

Los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres permiten a los azulgranas soñar con revalidar La Liga el domingo si el Real Madrid no logra los tres puntos en el campo del Espanyol.

Líder liguero, el Barcelona se sitúa a 14 puntos del equipo blanco, segundo clasificado, a falta de sólo cuatro jornadas y doce puntos por disputarse cuando finalice la actual fecha.

“Tenemos que esperar, a lo mejor mañana, a lo mejor la próxima semana. Pero, hemos hecho nuestro trabajo y es lo que más aprecio de mi equipo”, dijo Hansi Flick en rueda de prensa.

Si el Real Madrid derrota al Espanyol, el Barcelona podría ser campeón el próximo fin de semana en el clásico liguero contra los blancos.

El equipo azulgrana saltó al campo de Osasuna dispuesto a llevarse los tres puntos, yéndose arriba a presionar y llevar la iniciativa del partido.

“Lo más importante hoy es que el equipo ha mostrado una gran ambición y ganas de ganar”, dijo Flick.

Osasuna tuvo igual de claro su plan, bien armado atrás para sorprender en transiciones rápidas a la adelantada defensa azulgrana.

Los navarros gozaron de las dos grandes ocasiones en la primera parte cuando Ante Budimir disparó al palo y luego puso a prueba a Joan García.

El Barça puso una marcha más tras el descanso, pero tuvo que esperar hasta que Robert Lewandowski remató de cabeza en boca de gol para abrir el marcador.

Apenas cinco minutos después, Ferran batió en un mano a mano a Sergio Herrera para poner el 2-0.

El partido se convirtió en un intercambio de golpes en el que Raúl García cabeceó para recortar distancias y poner suspenso a los últimos minutos del partido.

Osasuna, que quiere pelear por entrar en puestos europeos, puso asedio a la portería del Barça, que acabó achicando balones, pero amarró una victoria de oro.