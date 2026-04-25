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El Barcelona acaricia el título de la Liga Española tras ganar en Getafe

La brecha es más amplia que nunca a favor del Barcelona cuando solo restan cinco fechas de la Liga Española

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Por AFP
El volante del Barcelona Fermín López celebra el primer gol ante el Getafe, que acerca a los catalanes al título en España.
El volante del Barcelona Fermín López celebra el primer gol ante el Getafe, que acerca a los catalanes al título en España. (JAVIER SORIANO/AFP)







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