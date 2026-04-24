Un nuevo tropiezo del Real Madrid y Mbappé enciende las alarmas

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé controla el balón ante la marca del suizo Ricardo Rodriguez, del Betis, durante el compromiso por la Liga Española.

Sevilla, España. El Real Madrid dio un un paso atrás en sus aspiraciones de alcanzar al Barcelona, líder de la Liga Española, al empatar 1-1 en el campo del Betis este viernes en la 33ª jornada del campeonato español, en un partido en el que su estrella Kylian Mbappé pidió cambio.

El capitán de la selección de Francia detuvo una carrera en el minuto 80 y solicitó ser sustituido, aparentemente con un percance físico.

Un gol de Vinicius (17′) había abierto el marcador para el Real Madrid, pero en el descuento Héctor Bellerín puso el 1-1 (90+3′), que deja momentáneamente a los blancos a ocho puntos del Barça, que el sábado visita al Getafe con la dura ausencia del lesionado Lamine Yamal.

El 10 del Barça se perderá lo que resta de temporada a la espera de ver si llega para el Mundial de Norteamérica 2026.

La alarma también sonó para el Real Madrid este viernes cuando Mbappé tuvo que ser sustituido por Gonzalo (80′) tras solicitar el propio jugador el cambio.

“Tenía molestias, vamos a ver cómo evoluciona”, se limitó a explicar el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, tras el partido, al ser preguntado por el internacional francés.

El Real Madrid precisó a la AFP después del partido que el cambio se debió a “una sobrecarga muscular en los isquiotibiales (parte posterior del muslo) de la pierna izquierda”, descartando una lesión grave, aunque aún deben realizarse pruebas complementarias.

La preocupación por Mbappé, a falta de mes y medio para el Mundial 2026, se une al golpe que puede suponer el empate en las remotas aspiraciones ligueras de los blancos, a falta de cinco jornadas por disputarse.

Luego de conseguir ventaja en el marcador, el Real Madrid dedicó el último tramo del encuentro a contener al Betis, que supo aprovechar la blanda defensa merengue para llegar al empate.

Bellerín aprovechó un balón suelto tras una serie de rechaces en el área para anotar el 1-1 con el tiempo ya cumplido (90+3′) y salvar un punto.