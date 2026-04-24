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Un nuevo tropiezo del Real Madrid y Mbappé enciende las alarmas

El Real Madrid cada vez se ve más lejos de obtener la Liga Española y ahora Kylian Mbappé también añade preocupaciones

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Por AFP
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé controla el balón ante la marca del suizo Ricardo Rodriguez, del Betis, durante el compromiso por la Liga Española.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé controla el balón ante la marca del suizo Ricardo Rodriguez, del Betis, durante el compromiso por la Liga Española. (CRISTINA QUICLER/AFP)







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