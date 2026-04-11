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El Barça golea al Espanyol y acaricia el título de la Liga Española

El Barcelona no desaprovechó el empate del Real Madrid y su ventaja en España es cada vez mayor

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Por AFP
Lamine Yamal celebra uno de los goles del Barcelona ante el Espanyol para la victoria que deja la Liga Española casi sentenciada.
Lamine Yamal celebra uno de los goles del Barcelona ante el Espanyol, para la victoria que deja la Liga Española casi sentenciada. (JOSEP LAGO/AFP)







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