El Barça golea al Espanyol y acaricia el título de la Liga Española

Lamine Yamal celebra uno de los goles del Barcelona ante el Espanyol, para la victoria que deja la Liga Española casi sentenciada.

Una racha de invencibilidad que prosigue y un título que se pone al alcance de la mano: tras la victoria en el derbi catalán contra el Espanyol (4-1) este sábado, el FC Barcelona se acerca un poco más a su 29º título de Liga.

La victoria culé tomá mayor importancia dado que el Real Madrid no había podido pasar del empate en casa el viernes ante el otro equipo catalán en LaLiga, el Girona.

A tres días de su misión de remontada en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el vigente campeón de España dio un paso de gigante hacia la defensa de su corona gracias a un doblete del delantero español Ferran Torres (9′ y 25′) y a otros dos goles marcados en el tramo final por el prodigio catalán Lamine Yamal (87′), y por el inglés Marcus Rashford (89′).

Esta 16ª victoria en 16 partidos en casa en Liga esta temporada permite al Barça (1º, 79 puntos) aumentar aún más su ventaja en lo alto de la clasificación, con nueve puntos más que el Real Madrid (2º, 70 puntos).

El centrocampista ofensivo del Espanyol, Pol Lozano, había recortado distancias en la segunda parte con un disparo desde la frontal del área (56′).