Analista arbitral da su veredicto sobre la polémica jugada del Barcelona-Atlético en Champions

Todo el banquillo del Barcelona reclamó la acción como penal, pero el árbitro decidió darle continuidad al juego.

El duelo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, por los cuartos de final de la Champions League dejó una jugada que le está dando la vuelta al mundo. Al final, el duelo terminó 2 a 0 a favor de los Colchoneros.

Los aficionados culés consideran que se les debió señalar una falta de penal a favor, luego de una confusión en un saque de puerta del Atlético de Madrid.

El arquero del Atlético, Musso, puso el esférico en el césped y se la pasó a su compañero Pubill, el futbolista colchonero paró la pelota con su mano y seguidamente la puso en juego; cuando sucedió la acción los jugadores del Barcelona inmediatamente reclamaron penal, no obstante el central del partido, el rumano István Kovács, no señaló nada y el VAR tampoco entró en acción.

Ante esto, el analista arbitral de La Nación, Greivin Porras, aseguró:

“Hay dos cosas que hay que analizar, primero hay que ver si el árbitro había autorizado la reanudación del juego, que es lo que parece. Si el árbitro ya había autorizado, entonces sin duda es penal. Es algo que solo los protagonistas pueden tener claro”, comentó.

En España uno de los analistas más mediáticos, Mateu Lahoz, enfatizó en que la jugada se interpretó como una confusión entre compañeros, por lo que se ‘comprende’ que no se pitara infracción.

“A nivel reglamentario, con el balón en movimiento, el defensor no interpreta bien la acción y la detiene con la mano dentro del área. Aunque reglamentariamente podría señalarse penal, en estos niveles se suele considerar una acción natural. Entiendo que no se haya pitado penal”, dijo en Movistar Plus de España.