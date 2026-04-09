Fútbol

Analista arbitral da su veredicto sobre la polémica jugada del Barcelona-Atlético en Champions

Analista arbitral explica lo que pasó en una polémica acción que puede costar la eliminatoria de Champions entre Barcelona y Atlético de Madrid

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Por Esteban Valverde
Todo el banquillo del Barcelona reclamó la acción como penal, pero el árbitro decidió darle continuidad al juego.
Todo el banquillo del Barcelona reclamó la acción como penal, pero el árbitro decidió darle continuidad al juego. (LLUIS GENE/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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