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El Atlético de Madrid sorprende a un Barcelona con diez en la Champions

La expulsión de Cubarsí en el primer tiempo marcó el duelo de ida por la Champions entre Barcelona y Atlético de Madrid

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Por AFP
El delantero argentino Julian Álvarez clavó este golazo de tiro libre ante Joan García, en el duelo del Barcelona y el Atlético de Madrid por la Champions.
El delantero argentino Julian Álvarez clavó este golazo de tiro libre ante Joan García, en el duelo del Barcelona y el Atlético de Madrid por la Champions. (JOSEP LAGO/AFP)







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