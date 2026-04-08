El Atlético de Madrid sorprende a un Barcelona con diez en la Champions

El delantero argentino Julian Álvarez clavó este golazo de tiro libre ante Joan García, en el duelo del Barcelona y el Atlético de Madrid por la Champions.

Barcelona, España. El Atlético de Madrid ganó este miércoles al Barcelona 2-0 en la ida de cuartos de final de la Champions, apoyado en su superioridad numérica tras la expulsión de Pau Cubarsí (44′).

Un golazo de tiro libre de Julián Álvarez (45′) y otro tanto del noruego Alexander Sorloth (70′) dieron la victoria al equipo rojiblanco en el Camp Nou.

La victoria del equipo madrideño pone en ventaja al conjunto de Simeone de cara a la vuelta en el Metropolitano.

El Atlético da un paso para seguir su camino hacia las semifinales de una competición que no ha ganado nunca pese a llegar a la final en 2014 y 2016, donde perdió ante el Real Madrid en ambas ocasiones.

“Creo que jugamos bien en la primera parte y también en la segunda con uno menos, pero no tuvimos suerte”, dijo el técnico del Barça, Hansi Flick, tras el partido.

El técnico alemán del Barça se mostró muy molesto por una controvertida jugada en la que el portero del Atlético, Juan Musso, sacó hacia Marc Pubil, que colocó el balón con la mano y pareció hacer un nuevo saque hacia su portero, lo cual puso haber sido penal.

“No sé qué pasó cuando el portero inició la jugada y el defensa la frena con la mano y luego se sigue jugando. Para mí es una roja clarísima”, dijo Flick.

Para Simeone, el árbitro simplemente aplicó el “sentido común” por la forma en que se produjo la jugada para no pitar penal.

“Hoy fuimos muy contundentes y me pone contento por el esfuerzo de los futbolistas”, añadió Simeone, auque reconoció que “vamos a tener un partido duro en casa”.

El Barcelona empezó mordiendo, presionando arriba la salida del balón de un Atlético al que le costaba superar el acoso de los locales.

El Atlético trató de solventar la presión azulgrana con velocidad, pero tendría que esperar hasta el filo del descanso para adelantarse en el marcador.

La carrera de Giuliano Simeone hacia la portería la cortó Pau Cubarsí con una falta al borde del área, que le supuso la tarjeta roja (44′).

Picadura de la ‘araña’

Julián Álvarez lanzó la falta desde la frontal, colocando el balón en la escuadra izquierda de Joan García para hacer el 1-0 (45′).

La Araña, que ya había puesto a prueba a García con una rápida internada, anotó así su noveno tanto en esta edición de la Liga de Campeones.

El Barça no se rindió y siguió presionando, pese a encontrarse con uno menos.

Las entradas de Gavi por Pedri y de Fermín López por Robert Lewandowski, muy desaparecido, dieron aire y músculo al Barça, que siguió al ataque.

Musso tuvo que sacar una mano salvadora a un tiro de falta de Rashford desde la frontal (53′).

El inglés había enviado poco antes un balón al lateral de la red tras correr con un balón bien filtrado por Lamine Yamal (50′).

Aunque el empate parecía más cerca que el segundo tanto del Atlético, el italiano Matteo Ruggeri puso un balón al área pequeña donde apareció para rematar Sorloth (70′), que había aparecido poco antes por Ademola Lookman (60′).

El gol fue un jarro de agua fría para el Barça, que siguió sin perderle la cara al partido, pero no logró encontrar el gol.

El delantero del PSG Khvicha Kvaratskhelia controla el balón ante el arquero Giorgi Mamardashvil, del Liverpool, camino a anotar en este duelo por la Champions (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

En el otro partido de cuartos de final de este día, el Paris Saint-Germain dominó con autoridad al Liverpool por 2-0 en la ida de la serie disputada en el Parque de los Príncipes, un resultado que le permite tomar una clara ventaja de cara a la clasificación para las semifinales.

Désiré Doué abrió pronto el marcador con un disparo con efecto que superó por alto al portero de los Reds, Giorgi Mamardashvili (11′). Khvicha Kvaratskhelia amplió la ventaja (65′) al culminar con una acción individual de genio el dominio de los vigentes campeones de Europa.

La vuelta tendrá lugar el martes en Anfield y el ganador se enfrentará al Bayern Múnich o al Real Madrid en semifinales (ventaja para los alemanes 1-2 en la ida).

En la otra serie, el Arsenal inglés había vencido de visita 0-1 al Sporting de Lisboa.