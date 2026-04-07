Puro Deporte

El Bayern Múnich sorprende al Real Madrid en Champions y de visita

Dos gigantes de Europa se toparon en cuartos de final de la Champions, pero el Bayern fue mejor que el Real

EscucharEscuchar
Por AFP
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé disputa el balón con el defensa del Bayern Múnich Dayot Upamecano en el duelo por la Champions League.
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé disputa el balón con el defensa del Bayern Múnich Dayot Upamecano en el duelo por la Champions League. (THOMAS COEX/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Real MadridBayern MúnichChampions League
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.