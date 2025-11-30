Puro Deporte

Verstappen gana en Qatar y alarga la emoción en la F1 hasta la última carrera

Max Verstappen no se da por vencido y la disputa por el título ante Lando Norris y Oscar Piastri se definirá hasta la última carrera de F1

Por AFP
El neerlandés de Red Bull Max Verstappen celebra su victoria en el Gran Premio de Qatar, que alarga la emoción en la F1.
El neerlandés de Red Bull Max Verstappen celebra su victoria en el Gran Premio de Qatar, que alarga la emoción en la F1. (ANDREJ ISAKOVIC/AFP)







