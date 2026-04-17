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‘Vergüenza’: aficionados indignados por aumento del precio del transporte durante el Mundial 2026

El transporte público hacia las sedes de Nueva Jersey y Boston está encendiendo una controversia de cara al Mundial 2026

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Por AFP
El MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026, tal y como ocurrió en el Mundial de Clubes 2025.
El MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026, tal y como ocurrió en el Mundial de Clubes 2025. (PAUL ELLIS/AFP)







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