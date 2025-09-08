Puro Deporte

Venezuela y Bolivia se juegan la última oportunidad para el repechaje de Sudamérica rumbo al Mundial

Bolivia confía en la altura y Venezuela depende de sí misma para seguir soñando con el primer Mundial de su historia

Por AFP
Salomón Rondón de Venezuela y Miguel Terceros de Bolivia, figuras en busca del boleto al repechaje del Mundial 2026.
Salomón Rondón de Venezuela y Miguel Terceros de Bolivia, figuras en busca del boleto al repechaje del Mundial 2026. (AFP/AFP)







Mundial 2026Conmebol
