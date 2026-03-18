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Venezuela le gana a EE. UU. y conquista su primer Clásico Mundial de béisbol

En su camino al título del Clásico Mundial de béisbol, Venezuela tumbó al campeón defensor y a Estados Unidos

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Por AFP
Willson Contreras, Ronald Acuña Jr., Javier Sanoja y Gleyber Torres celebran la victoria de Venezuela ante Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol 2026.
Willson Contreras, Ronald Acuña Jr., Javier Sanoja y Gleyber Torres celebran la victoria de Venezuela ante Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol 2026. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)







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