Puro Deporte

Latinoamérica se roba el protagonismo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 confirma el peso de Latinoamérica en el torneo. La reciente victoria de Venezuela sobre Japón, campeón defensor, resume el protagonismo regional en el torneo

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Por Silvia Ureña Corrales y AFP
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 muestra el protagonismo deportivo de Latinoamérica en el torneo.
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 muestra el protagonismo deportivo de Latinoamérica en el torneo. Aquí, la Selección de Venezuela. (AL BELLO/Getty Images via AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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