Latinoamérica se roba el protagonismo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 muestra el protagonismo deportivo de Latinoamérica en el torneo. Aquí, la Selección de Venezuela.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 confirmó el peso de Latinoamérica en el torneo. Equipos como Venezuela, República Dominicana, México y Puerto Rico avanzaron a instancias decisivas y protagonizaron varios de los juegos más destacados frente a potencias tradicionales del béisbol.

La edición actual del torneo, disputada en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón, dejó en evidencia la competitividad de las selecciones latinoamericanas. El rendimiento de estos equipos, impulsado por figuras de Grandes Ligas, volvió a colocar a la región entre las principales potencias del campeonato.

Latinoamérica marca el ritmo del torneo

Durante la fase final del Clásico Mundial, varias selecciones latinoamericanas lograron avanzar entre las mejores del torneo. Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico superaron una fase de grupos altamente competitiva y confirmaron el crecimiento del béisbol en la región.

República Dominicana consiguió una de las victorias más contundentes de los cuartos de final al derrotar 10-0 a Corea del Sur en Miami, mientras que otros equipos de la región también protagonizaron duelos cerrados ante rivales históricos. Este domingo llegará invicto a buscar el boleto de la final ante Estados Unidos.

Venezuela elimina al campeón defensor

Uno de los resultados más relevantes del campeonato fue la victoria de Venezuela sobre Japón, campeón del Clásico Mundial de 2023. El equipo sudamericano remontó el encuentro y se impuso 8-5 en Miami para avanzar a las semifinales del torneo.

El momento decisivo llegó en el sexto inning, cuando el venezolano Wilyer Abreu conectó un jonrón de tres carreras que cambió el rumbo del partido. El batazo permitió a Venezuela tomar la ventaja y sellar una de las sorpresas del campeonato.

El partido entre Venezuela y Japón también dejó uno de los momentos más llamativos del torneo. Ronald Acuña Jr. abrió el juego con un jonrón, pero Shohei Ohtani respondió inmediatamente con otro cuadrangular para igualar el marcador.

Ronald Acuña Jr. abrió el juego ante Japón con un jonrón en el primer turno al bate, encendiendo a la afición venezolana. (RICH STORRY/Getty Images via AFP)

México y República Dominicana mantienen protagonismo

México también mostró un alto nivel competitivo en el torneo. En la fase de grupos disputó un partido cerrado ante Estados Unidos que terminó con marcador de 5-3.

República Dominicana, por su parte, mantiene una de las plantillas más profundas del campeonato, con una base de jugadores activos de Grandes Ligas y figuras consolidadas del béisbol caribeño.

Un inicio marcado por la afición latina

Desde los primeros innings, el ambiente en el estadio dejó claro el peso de la afición latinoamericana en el Clásico Mundial de Béisbol. En ciudades como Houston y Miami, miles de seguidores de México, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico llenaron las graderías con banderas, camisetas y cánticos que acompañaron cada jugada del partido.

En varios momentos del encuentro, el apoyo de los aficionados fue tan intenso que por instantes resultó difícil distinguir cuál equipo jugaba como local. Los gritos, celebraciones y música se convirtieron en parte del espectáculo desde el inicio del juego.

Un ambiente distinto al de las Grandes Ligas

El ambiente del torneo contrasta con el de los partidos de temporada regular en las Grandes Ligas. Durante el Clásico Mundial, los seguidores suelen mostrar una pasión más cercana a la de eventos internacionales de fútbol, con cánticos constantes y celebraciones colectivas.

Este apoyo también se reflejó en momentos clave del juego, como el jonrón inicial del venezolano Acuña Jr., que encendió a los aficionados presentes y marcó el tono de uno de los partidos más intensos del torneo.

Juan Tavarez, de 21 años, viajó desde Aguas Calientes específicamente para el duelo. Él estaba convencido de que México ganaba al menos por una carrera y, aunque cayeron derrotados, destacó la presencia de aficionados en el juego. “Hay más afición mexicana y eso genera impacto”.

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