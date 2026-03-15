República Dominicana vs. Estados Unidos hoy: hora, canal y lo que está en juego en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Estados Unidos y República Dominicana se enfrentan este domingo por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Revise horario y canales.

República Dominicana y Estados Unidos se enfrentan este domingo 15 de marzo en una de las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El juego se disputa en el LoanDepot Park de Miami, Florida, y define a uno de los finalistas del torneo.

Hora del juego República Dominicana vs. Estados Unidos

El partido entre dominicanos y estadounidenses se juega en los siguientes horarios según el país:

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras: 6 p. m.

6 p. m. Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 7 p. m.

7 p. m. República Dominicana, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Bolivia y Canadá: 8 p. m.

8 p. m. Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 9 p. m.

En Estados Unidos el horario es el siguiente:

8 p. m. ET

7 p. m. CT

6 p. m. MT

5 p. m. PT

La transmisión del juego cambia según la región.

En República Dominicana

El partido se puede ver por televisión abierta en:

VTV Canal 32

Teleantillas (canal 10)

Coral (canal 39)

Algunos de estos canales también ofrecen acceso en línea mediante sus plataformas digitales.

En Estados Unidos

El encuentro se transmite a través de:

FS1

FOX One

FOX Deportes

FOX Sports App

FuboTV

Tubi

Estas plataformas incluyen cobertura previa y análisis posterior del partido.

En Latinoamérica y Centroamérica

En el resto de la región, el duelo se emite por:

ESPN

Disney Plus Premium

Cómo llegan República Dominicana y Estados Unidos a la semifinal

República Dominicana llega invicta al duelo con marca de 5-0. En cuartos de final venció 10-0 a Corea por la regla de nocaut en siete entradas. El equipo dominicano tomó ventaja con siete carreras entre el segundo y tercer inning. El receptor Austin Wells selló el partido con un jonrón de tres carreras en el séptimo episodio.

En la fase de grupos dominó el Grupo D tras derrotar a Venezuela (7-5), Nicaragua (12-3), Países Bajos (12-1) e Israel (10-1).

Por su parte, Estados Unidos avanzó luego de superar 5-3 a Canadá en cuartos de final. El abridor Logan Webb lanzó 4.2 entradas sin permitir carreras. El equipo estadounidense tomó ventaja de 5-0 antes de que Canadá descontara en el sexto inning.

El conjunto norteamericano terminó segundo del Grupo B, con triunfos ante Brasil (15-5), Gran Bretaña (9-1) y México (5-3), y una derrota frente a Italia (8-6).

Qué está en juego en esta semifinal

El ganador del partido entre República Dominicana y Estados Unidos avanzará a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se jugará el martes a las 8 p. m. ET y se transmitirá por FOX.

El rival saldrá del enfrentamiento entre Venezuela e Italia, programado para el lunes en Miami.

República Dominicana busca su segundo título, luego del campeonato logrado en 2013. Estados Unidos también aspira a su segundo trofeo, tras coronarse campeón en 2017.

Historial entre República Dominicana y Estados Unidos

En el historial del Clásico Mundial de Béisbol, República Dominicana tiene ventaja de 2-1 sobre Estados Unidos.

El último duelo importante ocurrió en el torneo de 2017, cuando Estados Unidos eliminó a los dominicanos con victoria 6-3 en la segunda ronda rumbo a su título.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.