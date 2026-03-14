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Venezuela vs. Japón hoy en Miami: hora, canal y lo que está en juego en los cuartos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Venezuela enfrenta a Japón este 14 de marzo en Miami por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Conozca la hora, canal y cómo ver en vivo el partido

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Por La Nación / Argentina / GDA
Venezuela y Japón chocan en Miami por los cuartos del Clásico Mundial 2026. El ganador avanzará a semifinales del torneo.
Venezuela y Japón chocan en Miami por los cuartos del Clásico Mundial 2026. El ganador avanzará a semifinales del torneo. (AFP/AFP)







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