Venezuela vs. Japón hoy en Miami: hora, canal y lo que está en juego en los cuartos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Venezuela y Japón chocan en Miami por los cuartos del Clásico Mundial 2026. El ganador avanzará a semifinales del torneo.

La selección de Venezuela enfrenta dentro de unas horas a Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El juego se disputará en el loanDepot Park de Miami. El ganador avanzará a las semifinales del torneo.

El partido se programó para el sábado 14 de marzo a las 9 p. m. (hora del Este de Estados Unidos). El escenario será el estadio de los Miami Marlins. Este recinto alberga todos los cruces de esta llave. También recibirá la semifinal y la final del campeonato.

La organización del torneo ubicó el encuentro en el último turno del día. La decisión buscó maximizar la audiencia en Estados Unidos y en los mercados beisboleros de América Latina.

Cómo ver Venezuela vs. Japón en vivo

El encuentro entre Venezuela y Japón se transmitirá en Estados Unidos por la cadena FOX. Este canal posee los derechos de televisión abierta para este juego de cuartos de final.

FOX reservó varios partidos del Clásico Mundial de Béisbol para el horario estelar durante la fase de eliminación directa. El duelo entre venezolanos y japoneses forma parte de esa programación.

La señal FOX Deportes incluye transmisiones en español del torneo. La cadena indicó que la mayoría de los partidos también se emiten en ese idioma en mercados con alta población latina.

En Sudamérica y Centroamérica, el campeonato se puede seguir mediante ESPN y la plataforma Disney+.

Así llegan Venezuela y Japón al cruce

La selección de Venezuela avanzó a los cuartos de final como segunda del Grupo D. Terminó la fase con marca de 3-1.

El equipo venezolano consiguió victorias ante Países Bajos, Israel y Nicaragua. La única derrota llegó frente a República Dominicana por marcador de 7-5. Ese resultado definió el primer lugar del grupo.

Japón alcanzó esta etapa con cuatro triunfos en el Grupo C. La novena asiática mantiene un rendimiento dominante en el torneo.

Entre sus resultados recientes aparecen un 13-0 sobre Chinese Taipei, un 8-6 ante Corea, un 4-3 frente a Australia y un 9-0 contra Czechia. También figura el triunfo 3-2 sobre Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de 2023.

Japón defiende el título y su historial

El combinado de Japón llega como campeón defensor del torneo. Además, suma tres títulos en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.

Las coronas japonesas llegaron en 2006, 2009 y 2023. El equipo también alcanzó al menos las semifinales en todas las ediciones del campeonato.

El partido marcará el primer enfrentamiento entre Venezuela y Japón en fase eliminatoria del Clásico Mundial.

La ofensiva venezolana produjo carreras en todos los juegos de la fase de grupos. El cuerpo de lanzadores respondió en las tres primeras victorias del equipo.

Japón llega con profundidad en su rotación de pitcheo. Su ofensiva también mostró capacidad para abrir ventajas amplias durante los juegos disputados en Tokio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.