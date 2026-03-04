EE. UU. quiere su revancha en un Clásico Mundial de Béisbol repleto de estrellas

La estrella japonesa Shohei Ohtani participa en un entrenamiento de su selección de cara al Clásico Mundial de Béisbol.

Miami, Estados Unidos. Estados Unidos, con un Dream Team encabezado por Aaron Judge, quiere vengarse del Japón de Shohei Ohtani y recuperar el título del Clásico Mundial de Béisbol, que arranca el jueves con la mayor constelación de estrellas jamás vista en este deporte.

Además de Judge y Ohtani, los MVP (Jugador Más Valioso) de las dos últimas temporadas de las Grandes Ligas, el cartel de esta sexta edición del Clásico reúne a prácticamente todos los mejores talentos de la actualidad, incluidos los de las potencias latinoamericanas.

Veinte equipos de las Américas, Europa, Asia y Oceanía competirán en un certamen que arranca con una fase de grupos dividida en cuatro sedes de Japón (Tokio), Puerto Rico (San Juan) y Estados Unidos (Houston y Miami).

Las eliminatorias de cuartos de final se disputan desde el 13 de marzo en el estadio de los Astros de Houston y en el de los Marlins de Miami, que albergará las semifinales y la final el 17 de marzo.

Además del título, las selecciones de América también pugnarán por dos boletos para el torneo olímpico de Los Ángeles 2028.

Mientras se confirma la participación en Los Ángeles 2028 de peloteros de Grandes Ligas, el Clásico es la gran oportunidad de disfrutar de un torneo de selecciones con los mejores bates del mundo.

“Más de 70 jugadores de esta edición han jugado en algún momento en su carrera en el Juego de Estrellas (de Grandes Ligas), 35 de ellos en el de 2025. En cuanto a competencia se refiere, va a ser el más competitivo”, dijo a la AFP Carlos Álvarez, narrador del evento para Fox Deportes.

El Clásico ha ido ganando relevancia desde que sustituyó a la ya desaparecida Copa Mundial de Béisbol hace más de una década.

El certamen, sin embargo, alcanzó nuevas alturas en la final de 2023, cuando Ohtani subió al montículo en la novena entrada para ponchar al capitán estadounidense, Mike Trout, y asegurar el tercer título de Japón.

La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, que aún dosifica su presencia en la lomita por una antigua lesión, no lanzará para el Samurai Japan este año pero puede confiar en su compañero Yoshinobu Yamamoto, el MVP en la victoria angelina de la pasada Serie Mundial.

Vinnie Pasquantino de la Selección de Italia espera su turno en un partido de exhibición ante los Chicago Cubs en el Sloan Park de Arizona, el 3 de marzo, de cara al Clásico Mundial de Béisbol. (CHRIS CODUTO/Getty Images via AFP)

Japón jugará en el Grupo C, en Tokio, ante Corea del Sur, Australia, Taiwán y República Checa.

EEUU, equipo de ensueño

El Team USA ha reclutado al mejor equipo posible para recuperar el título, comenzando por Aaron Judge, líder de los Yankees de Nueva York, y los únicos dos estadounidenses que lo superaron en jonrones en 2025: Cal Raleigh (Marineros de Seattle) y Kyle Schwarber (Filis de Filadelfia).

El punto diferencial respecto a la edición pasada es el poder de fuego en el cuerpo de lanzadores, que contará con los ganadores de los últimos premios Cy Young: Paul Skenes (Piratas de Pittsburgh) y Tarik Skubal (Tigres de Detroit).

Estados Unidos competirá en el Grupo B, en Houston, con Brasil, Reino Unido, Italia y México.

El Tri, con Randy Arozarena (Marineros de Seattle) al frente, aspira a repetir lo hecho en el torneo pasado, cuando alcanzó las semifinales y batió a Estados Unidos en la fase de grupos.

Un triunfo en esta edición de México, u otro equipo latinoamericano, ante Estados Unidos podría tener un valor aún más especial por el contexto social generado por la campaña antimigratoria del gobierno de Donald Trump.

“Contra Estados Unidos, como es el máximo poder en el papel, siempre le pones todo el esfuerzo y la adrenalina está al cien por cien”, dijo a la AFP el expelotero mexicano Edgar González, quien participó en el Clásico como jugador y entrenador.

“Este año, aunque no creo que vaya a cambiar nada en el terreno de juego. Fuera, para la afición y para todos, creo que el significado de ganar un juego va a ser más grande. Habrá un pensamiento de todo lo que está pasando en Estados Unidos”, señaló.

La amenaza dominicana

Aunque Estados Unidos y Japón parten como favoritos, la República Dominicana, campeona en 2013, también luce una escuadra temible.

Vladimir Guerrero Jr., que llevó a los Azulejos de Toronto a la Serie Mundial, y Juan Soto, jefe de los Mets de Nueva York, encabezan una plétora de talento que incluye a Julio Rodríguez (Marineros) y Fernando Tatis Jr. (Padres de San Diego).

Los dominicanos jugarán en el Grupo D, en Miami, con Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua.

Venezuela tratará de meterse en la pelea con un plantel liderado por Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta) y poderosos lanzadores como Ranger Suárez (Medias Rojas de Boston).

Puerto Rico, sin Francisco Lindor ni Carlos Correa por problemas con las pólizas de seguros, será sede de sus propios partidos del Grupo A contra Cuba, Panamá, Colombia y Canadá.