Vea una fórmula que no le falla a Alajuelense y que acaba con este gol

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alexis Gamboa se impuso en las alturas para poner el 1-1 antes del descanso en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC.

Liga Deportiva Alajuelense no la pasaba muy bien en un partido donde Puntarenas FC salió con un planteamiento valiente a jugarle sin miedos y de tú a tú a los rojinegros. Doryan Rodríguez abrió la cuenta con este gol, en un duelo de ida y vuelta, pero el 1-1 llegó por intermedio de Alexis Gamboa.

Ocurrió en una jugada de pelota quieta. Celso Borges cobró un tiro de esquina con precisión y el defensor ganó la pelota en las alturas para clavar el balón en la portería resguardada por Adonis Pineda.

Al acabarse la primera parte, el marcador está 1-1 entre Alajuelense y Puntarenas FC en el Estadio Alejandro Morera Soto y aquí podrá seguir las principales incidencias del partido.