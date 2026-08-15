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Vea una fórmula que no le falla a Alajuelense y que acaba con este gol

Liga Deportiva Alajuelense consiguió el empate ante Puntarenas antes del descanso en el Morera Soto

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense partido ante Puntarenas FC, jornada 4
Alexis Gamboa se impuso en las alturas para poner el 1-1 antes del descanso en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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