Puro Deporte

Vea el gol que Doryan Rodríguez le marcó a Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense recibió un gol por parte de uno de los jugadores que tiene cedidos a préstamo

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Doryan Rodríguez anotó en el Estadio Alejandro Morera Soto, con la camisa de Puntarenas FC.
Doryan Rodríguez anotó en el Estadio Alejandro Morera Soto, con la camisa de Puntarenas FC. (Prensa Puntarenas FC/Puntarenas FC)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseAlajuelense vs PuntarenasApertura 2026Doryan Rodríguez
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.