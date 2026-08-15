Vea el gol que Doryan Rodríguez le marcó a Alajuelense

Doryan Rodríguez anotó en el Estadio Alejandro Morera Soto, con la camisa de Puntarenas FC.

Dice una máxima del fútbol que no hay peor cuña que la del mismo palo y Liga Deportiva Alajuelense es uno de los equipos que ha vivido eso muchas veces en el fútbol nacional.

En el partido contra Puntarenas no fue la excepción: Doryan Rodríguez abrió la cuenta en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y el atacante es ficha de la Liga, pero se encuentra a préstamo con los naranjas.

La anotación surgió tras una contra monta desde lejos por Raheem Cole, quien ha corrido por esa banda con total libertad. Su avance fue tan bueno como el centro, en entendimiento total con el delantero.

Al acabarse la primera parte, el marcador está 1-1, pues el empate lo logró Alexis Gamboa.