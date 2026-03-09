Puro Deporte

Vea la tremenda batalla campal del fútbol brasileño: todos contra todos a los golpes

Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizaron la pelea del año en la final del campeonato estatal

Por AFP
Los jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro se enfrascaron en una pelea al cierre de la final del campeonato estatal.
Los jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro se enfrascaron en una pelea al cierre de la final del campeonato estatal. (Captura TyC Sports/Captura TyC Sports)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

