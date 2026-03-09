Vea la tremenda batalla campal del fútbol brasileño: todos contra todos a los golpes

Los jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro se enfrascaron en una pelea al cierre de la final del campeonato estatal.

El Cruzeiro se llevó el Campeonato Mineiro al superar 1-0 al Atlético Mineiro, pero la final fue eclipsada por una gigantesca batalla campal entre futbolistas de ambos equipos.

Tras un encontronazo en el tiempo agregado, Everson, portero del Atlético, se lanzó en el suelo contra Christian, mediocampista de Cruzeiro, lo que desencadenó la pelea.

Kaio Jorge firmó el único gol del compromiso en el minuto 60, dando al Cruzeiro el primer título con Tite -ex DT de la selección de Brasil- como entrenador, bálsamo en un complicado comienzo de año.

Sin embargo, las imágenes que le dan la vuelta al mundo son las de los últimos minutos, cuando jugadores de ambos clubes se enfrascaron en un tremendo pleito.

Golpes iban y venían, los banquillos intervinieron, mientras los miembros de la seguridad trataban de contener la situación.

El futbolista internacional Hulk fue uno de los involucrados y en las imágenes se ve donde lanza un puñetazo.

Según informó O Globo, el árbitro detuvo el partido ahí mismo -ya se jugaba el tiempo añadido- y al final reportó como expulsados a 23 jugadores, incluyendo uno de la banca.

Vea las imágenes de la pelea.

Este es otro ángulo de la pelea.