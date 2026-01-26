Anota el gol y celebra tomando un sorbo de la cerveza que le lanzaron

El fútbol se disfruta con pasión, sobre todo cuando de celebrar un gol se trata. Algunos gritan a más no poder, otros corren, se abrazan y hasta se quitan la camiseta.

Otros lo festejan tomando un trago de cerveza, nada extraño si ocurre en las graderías de algunos países que permiten la venta de esta bebida, lo raro es que el sorbo de cerveza se lo tome el anotador del gol.

En el enfrenamiento entre Atlético Mineiro y Cruzeiro el pasado domingo, la celebración de uno de los goles dejó mucho de qué hablar en redes sociales.

Kaio Jorge, delantero de 24 años, marcó el primer gol del partido en el minuto 25. Tras anotar, se fue corriendo a una esquina para celebrar... y ahí empezó lo insólito. El futbolista giró hacia una grada y vio que le lanzaron un vaso con cerveza. Su reacción fue atrapar el vaso y tomar la poca cerveza que quedaba.

Le tiran una cerveza, la para, se la bebe, le tiran otra a su compañero y la despeja de un patadón



El mejor vídeo de 2026 ha llegado y es eneropic.twitter.com/2Z6AnKZcK1 — BeSoccer (@besoccer_ES) January 26, 2026

La celebración de Kaio Jorge se hizo viral en redes sociales. Se comparó con otros gestos similares, como el de Dani Alves, quien hace años se comió un banano que le lanzaron de la grada.

Ni el gol ni la celebración tan original le sirvieron al Cruzeiro para conseguir la victoria. Tras el tanto del sediento delantero, el Atlético Mineiro anotó dos y remontó el marcador.