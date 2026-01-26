Puro Deporte

Anota el gol y celebra tomando un sorbo de la cerveza que le lanzaron

Jugador del Cruzeiro de Brasil es tendencia en redes sociales por su extraño festejo

Por Milton Montenegro

El fútbol se disfruta con pasión, sobre todo cuando de celebrar un gol se trata. Algunos gritan a más no poder, otros corren, se abrazan y hasta se quitan la camiseta.








CruzeiroKaio JorgeBrasilAtlético Mineiro
