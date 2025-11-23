Vea la tensa discusión entre Mariano Torres y Marcel Hernández en camerinos: cara a cara y los tuvieron que separar

Mariano Torres de Saprissa y Marcel Hernández del Herediano tuvieron un fuerte cruce luego del partido de este sábado 22 de noviembre.

En un clásico del buen fútbol que terminó caliente y con repartición de puntos, la polémica se trasladó a la zona de camerinos, donde Mariano Torres del Saprissa y Marcel Hernández de Herediano protagonizaron un tenso momento.

El argentino del cuadro morado fue el primero en lanzar el dardo, cuando criticó al delantero rojiamarillo en la entrevista flash de televisión, todavía sobre la cancha. "Cuando tiene que dar la cara, no la da. Cartago hizo una denuncia y dejó al presidente de Cartago solo, porque nosotros sí nos presentamos“, dijo Mariano Torres.

Las palabras del capitán morado se refieren a un episodio que tuvo con Marcel en 2022, cuando el atacante jugaba con Cartaginés.

En ese entonces, Marcel denunció que Mariano le dijo insultos xenófobos (por su nacionalidad). Se formuló una denuncia, pero el futbolista caribeño no se presentó al proceso.

Pocos minutos después, en la zona de camerinos, Torres tuvo la oportunidad de decírselo a Marcel literalmente cara a cara.

En un punto intermedio entre los vestidores de ambos clubes, los dos jugadores se encararon en un tenso cruce. Tuvieron que llegar otros integrantes de los respectivos equipos, como Elías Aguilar, Óscar Duarte y personal de apoyo, para separarlos antes de que las cosas llegaran a más.

Duarte se interpuso entre los dos en el momento de mayor tensión, hasta que a Hernández mejor se lo llevaron, mientras el argentino le repetía con un fuerte tono “No das la cara”.

Todo ocurrió delante de los medios de comunicación en la zona mixta. Vea el cruce entre ambos jugadores, en un video que subió a sus redes sociales el periodista Christian Sandoval.