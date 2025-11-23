Puro Deporte

Vea la tensa discusión entre Mariano Torres y Marcel Hernández en camerinos: cara a cara y los tuvieron que separar

Dos grandes figuras de Saprissa y Herediano, Mariano Torres y Marcel Hernández, protagonizaron una tensa discusión en camerinos

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Mariano Torres de Saprissa y Marcel Hernández del Herediano tuvieron un fuerte cruce luego del partido de este sábado 22 de noviembre.
Mariano Torres de Saprissa y Marcel Hernández del Herediano tuvieron un fuerte cruce luego del partido de este sábado 22 de noviembre. (Jorge Navarro y Archivo/Jorge Navarro y Archivo)







Mariano TorresSaprissaMarcel HernándezClub Sport HeredianoTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

