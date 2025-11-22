Saprissa vs. Herediano: ¿A qué hora y en qué canal se puede disfrutar del decisivo ‘Clásico del buen fútbol’?

El Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano disputarán el “Clásico del buen fútbol” en la antepenúltima fecha del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos llegan con realidades muy distintas al cierre del certamen, donde la victoria es indispensable para continuar aspirando a sus objetivos en la campaña.

Con la reanudación del torneo, tras el parón de la fecha FIFA por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf —en las que la Selección Nacional quedó eliminada del Mundial 2026—, el Apertura 2025 presenta nuevos retos para el balompié costarricense, que busca renacer en medio de la incertidumbre y las malas decisiones.

Mariano Torres y Elías Aguilar, sin duda, serán protagonistas en el duelo de esta noche entre Saprissa y el Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuándo, a qué hora y en qué canal ver el partido?

El partido entre Saprissa y Herediano se jugará este sábado 22 de noviembre, a partir de las 8 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa. El compromiso será transmitido por FUTV.

Además, las radioemisoras Columbia 98.7 FM, Monumental 93.5 FM y Teletica Radio 91.5 FM también llevarán las incidencias del encuentro.

¿Cómo llega Saprissa?

Saprissa es segundo del torneo con 29 puntos, mientras que Alajuelense lidera con 31. Si los morados derrotan al Team, amanecerán el domingo como líderes del campeonato con 32 unidades, aunque con un partido más que los rojinegros, quienes recibirán este domingo al Sporting en el estadio Alejandro Morera Soto, a las 4 p. m.

¿Cómo llega Herediano?

Los florenses son sextos del certamen con 19 puntos, a cuatro unidades del Municipal Liberia (23), que ostenta el cuarto puesto y es el último club en zona de clasificación. Los liberianos se medirán a Guadalupe FC este sábado, a las 3 p. m., en el estadio Edgardo Baltodano.

La urgencia de los florenses

A los rojiamarillos les restan tres compromisos para finalizar la primera fase. Tras el duelo ante los morados, deberán enfrentar a San Carlos en casa y a Pérez Zeledón como visitantes, equipo que actualmente es quinto con 20 unidades. Una victoria de Liberia ante los guadalupanos y una derrota del Team dejarían a estos últimos fuera de la fase de clasificación.

Esto dijo Vladimir Quesada sobre el duelo

“Sabemos que el Herediano está concentrado desde el jueves, lo que habla de la seriedad del partido. Ya es un compromiso muy serio, pero uno contra el bicampeón, y en las condiciones en que llegamos, lo hace todavía más atractivo. Hemos trabajado de esa manera estas semanas, como si fuera una gran final”.

Esto dijo Jafet Soto sobre el enfrentamiento

“Estamos concentrados desde el jueves porque es un partido trascendental en nuestras aspiraciones. Tenemos claro cómo se juegan estos partidos y, si tenemos que sufrir, lo vamos a hacer, pero también vamos a jugar bastante bien, porque estos 20 días fueron muy provechosos. Esperamos hacer un buen partido y mantener vivas nuestro objetivo”, declaró Soto.