Vladimir Quesada pide pasar la página del fracaso mundialista y anuncia que Saprissa solo piensa en asaltar la cima

Vladimir Quesada, entrenador de Saprissa, dio a conocer cómo llegaron Kendall Waston, Joseph Mora y Warren Madrigal luego de la decepción mundialista

Por Esteban Valverde
Lonis, Tulbovitz y Vladimir
Vladimir Quesada espera que Saprissa triunfe ante Herediano para ser puntero del torneo nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Esteban Valverde

