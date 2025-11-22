Vladimir Quesada pide pasar la página del fracaso mundialista y anuncia que Saprissa solo piensa en asaltar la cima

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, dio a conocer que el Monstruo saldrá contra Herediano con la clara meta de amarrar la clasificación. Le basta con sumar un punto, pero además espera dormir el sábado como líder del torneo.

Saprissa tiene 29 puntos, por lo que si suma tres unidades llegará a 32; esto enviaría a Alajuelense a la segunda plaza, ya que hoy los erizos tienen 31. Eso sí, se emparejarán con 16 partidos el domingo ante Sporting.

–¿Cómo está Saprissa luego del parón?

–Yo creo que en algún momento lo dije antes del parón tan largo y necesario. Ahora, con el juego entre Alajuelense y Cartaginés, todo queda claro. Solo queda ganar ante Herediano, que es un gran equipo. No será un partido nada fácil. Ahora tenemos claro que podemos ser primer lugar si ganamos, y esa es la meta inmediata.

–¿La planilla está al 100%?

–Muy bien. Prácticamente solo tenemos a Newton Williams y Deyver Vega fuera para el juego. Todos los demás futbolistas que tuvieron molestias están a la orden del cuerpo técnico. A nosotros nos falta un punto para asegurar la clasificación y no queremos dejar nada para la última fecha.

–¿Cuál es la meta inmediata del plantel?

–Sabemos que viene el bicampeón nacional, pero queremos dejar esto listo lo antes posible, por lo que vamos a buscar asegurar la clasificación. Esperamos que al final del partido estemos clasificados y seamos líderes.

–¿Qué significa no ir al Mundial para usted?

–Para todos es muy triste no ir al Mundial. De alguna manera nos tiene que dejar satisfechos que todos hicimos lo que estaba al alcance para que la Selección trabajara. Ahora se debe esperar la próxima oportunidad y pensar bien las cosas. De alguna manera esto ya lo hemos vivido: en el 94 y 98 no fuimos a los mundiales. Ahora creo que es importante la internacionalización de nuestros jugadores para buscar el cupo del 2030.

–¿Qué espera de Herediano?

–Jafet los tiene concentrados desde el jueves. Este partido es de mucha seriedad, es un juego atractivo y trabajamos fuerte para enfrentarlo como una gran final.

–¿Cuidará a algún jugador por las tarjetas amarillas?

–No vamos a cuidar a nadie, porque debemos asegurar la clasificación y buscar el primer lugar.

–¿Está conforme con la generación de fútbol de Saprissa?

–La estadística que manejamos nosotros y que tenemos en informes es que estamos haciendo un gran trabajo. Somos el equipo con más posesión de balón, el equipo que más genera. También debemos mejorar cosas como los goles recibidos. La perfección nadie la alcanzará, pero sí buscamos mejorar cada día; hay una gran disposición para el trabajo en el grupo.

–¿Cómo están Kendall Waston, Warren Madrigal y Joseph Mora tras no clasificar al Mundial?

–Están bien. Nuestros seleccionados están tristes, pero no nos podemos atascar; ellos no pueden estarse lamentando. Ahora solo queda ver hacia adelante. Nuestros tres seleccionados deben mostrar su mejor versión. Ellos no están en duelo en este momento, pero tampoco Fidel Escobar viene haciendo un carnaval por la clasificación a la Copa del Mundo.

–¿Qué le promete a la afición morada?

–Tendremos la mayor disposición física, táctica y mental. No hay que comenzar a jugar el partido con el pitazo; el partido ya se juega en la mente de los muchachos. Siempre hay que jugar el partido antes, y está comprobado que eso es importante. Esperemos que este sábado la imaginación de nuestros muchachos se junte con la realidad.

–¿Cómo crear solidez defensiva?

–Tratamos, en el modelo de juego, de acumular mucha gente ofensiva para crear espacios, pero eso el rival también lo hace. Hemos trabajado la reacción, pero siempre algún balón pasará, porque la perfección no existe. Si nos filtran balones, debemos buscar el menor daño posible y eso es que no nos anoten.