Saprissa la voló con su ‘fichaje bomba’, todos quisiéramos ser Batman

La batiseñal lo sorprendió; quedó perplejo al ver que no provenía de Ciudad Gótica, sino del cantón de Tibás, de San Juan del Murciélago, como se le llegó a conocer.

En medio de la noche y del fuerte viento que sacude los cimientos de la Cueva Morada, Batman atendió el llamado.

El Caballero Oscuro se hizo presente. Jeison Araya, diseñador del Deportivo Saprissa, activó la batiseñal y quedó frío al ver al superhéroe que más miedo les transmite a los villanos.

Batman lo dejó prácticamente en shock al pronunciar ese ronco, frío y casi lapidario “¿qué quieres?”.

Jeison, quien desde 2017 es la mente creativa de los uniformes de Saprissa, le dijo que deseaban “ficharlo”, tenerlo en las nuevas camisetas del equipo.

Batman esperaba enfrentarse al Joker, Bane, Gatúbela, Dos Caras, al Pingüino o a toda la Legión del Mal. Jeison le explicaba su idea y, en un abrir y cerrar de ojos, Batman se desapareció.

Sin que se diera cuenta, lo dejó solo, helado por el frío y una nota que cayó ante sus ojos, que decía: “¿Los hay en negro?”.

Lo anterior es ficción, pero la realidad es que Jeison, diseñador de las camisetas de Saprissa, es fan de Batman. Una vez soñó con un uniforme como el que acaba de crear, el que a todos, o casi todos, nos dejó con la boca abierta.

Y es que ¿quién no quisiera ser Batman? Porque Batman es la luz en la oscuridad de cada una de las personas; es la esperanza que guardan para seguir adelante y mantenerse en pie, para aguantar la tormenta… una salida a todo lo que nos corrompe, nos humilla, nos maltrata, nos hunde.

Representa la perseverancia y la convicción de tener valores y no cambiarlos por nada. Y todo esto lo hace nada más con una sola arma: su inteligencia.

Batman no tiene superpoderes exóticos: no lanza fuego por el cuerpo, no vuela, no tiene superfuerza, no absorbe la energía de las explosiones, no se cura milagrosamente. Es simplemente un hombre muy dedicado que, tras superar una tragedia personal, decidió poner todos sus recursos al servicio del bien. Incluso si eso significa arriesgarlo todo, incluida su propia vida.

Gracias a un acuerdo de licenciamiento con Warner Bros, Saprissa lanzó su campaña “Valiente por Siempre” y se inspiró en Batman para ser valientes ante la adversidad, para levantarse una y otra vez. Se inspiró en el talento de Jeison Araya para crear un uniforme que solo merece una palabra: es un chuzo de uniforme.

Tercer uniforme de Saprissa, colaboración con Warner Bros.

