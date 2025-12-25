Vea la legendaria carrera que John Cena dejó atrás luego de su retiro de la WWE

John Cena trascendió en el deporte para convertirse en una estrella reconocida alrededor de todo el mundo.

John Cena, uno de los luchadores más influyentes en la historia de la WWE, puso fin a su carrera profesional en Saturday Night’s Main Event, donde cayó ante Gunther por sumisión.

Fue un combate que marcó el cierre definitivo de una trayectoria de 24 años dentro del ring. Cena debutó en la WWE el 27 de junio de 2002, cuando respondió al reto abierto de Kurt Angle en SmackDown.

Tras un inicio irregular, su carrera tomó impulso con el personaje del Doctor of Thuganomics, una etapa que lo catapultó como figura central de la empresa. Con el tiempo, se consolidó como el principal rostro de la WWE durante más de una década.

De acuerdo con NBC Sports, John Cena cerró su carrera como 17 veces campeón mundial, la cifra más alta en la historia de la compañía. Su título número 17 llegó en WrestleMania 41, logro con el que superó el récord que hasta entonces compartía con Ric Flair. A lo largo de su trayectoria, alternó reinados entre el WWE Championship y el World Heavyweight Championship.

Además, fue cinco veces Campeón de los Estados Unidos, cuatro veces campeón en parejas y ganó el Royal Rumble en dos ocasiones, en 2008 y 2013. También se adjudicó el maletín de Money in the Bank en 2012. Estas cifras lo convirtieron en uno de los luchadores más exitosos y consistentes en la historia moderna de la WWE.

NBC Sports destaca que Cena participó en numerosos eventos estelares de WrestleMania y protagonizó rivalidades icónicas frente a figuras como Randy Orton, Edge, Batista, The Rock, CM Punk y AJ Styles. Su estilo, basado en fortaleza física y resistencia, lo convirtió en un referente para varias generaciones de fanáticos.

Cena dejó sus botas y muñequeras sobre la lona, un gesto tradicional que representa el retiro definitivo de un luchador.

Más allá del ring, Cena construyó una carrera paralela en el cine y la televisión, y se destacó por su labor social. De acuerdo con NBC Sports, concedió más de 500 deseos a través de la fundación Make-A-Wish, un récord absoluto dentro de la organización.

Con su retiro, John Cena deja un legado que trasciende los campeonatos. Su lema “Never Give Up” se convirtió en una marca personal y en un mensaje constante para la audiencia.

La WWE perdió a una de sus figuras más emblemáticas, pero su impacto permanece como un rostro muy conocido en el mundo del entretenimiento.