Murió campeón de la WWE a los 58 años, tras luchar contra duro padecimiento

La WWE y el mundo de la lucha libre están de luto, al conocerse que un icónico luchador y campeón de la reconocida competencia falleció la noche de este domingo 19 de octubre.

Sir Mo ganó el 'Tag Team' en la WWE de 1994. (Facebook/Facebook)

Se trata de Robert Bobby Horne, de 58 años, quien se dio a conocer en el cuadrilátero durante los años 90 bajo el seudónimo de Mo o, también, Sir Mo. Según declaró su hermano al medio TMZ, Horne murió en un hospital de Texas.

De hecho, el exluchador llevaba varios meses internado, luchando contra padecimientos en sus riñones. Además, de acuerdo con el medio estadounidense, su salud entró en un estado crítico tras contraer neumonía y una infección en la sangre.

La WWE reseñó en su sitio web que Mo fue recordado por su carácter alegre y por el equipo que conformó junto a su colega Mabel y el mánager Oscar, conocido como Men on a Mission, el cual fue uno de los grupos más populares de mediados de los 90.

Mo y Mabel vivieron el mayor hito de su carrera cuando ganaron el Campeonato en Parejas (Tag Team) de la WWE en 1994, venciendo a The Quebecers.

Además, la competición de lucha libre detalló que Mabel, tras ganar el torneo King of the Ring en 1995, denominó a Mo como “Sir Mo”, y ambos continuaron compitiendo en la WWE.

“Horne siguió compartiendo su talento en el ring durante otras dos décadas, siendo parte del grupo original Nation of Domination en la USWA y ganando el título en parejas de la PPW junto a Deon Harlem. WWE expresa sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Horne”, escribió la empresa.