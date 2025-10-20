Viva

Murió campeón de la WWE a los 58 años, tras luchar contra duro padecimiento

El icónico luchador llevaba meses internado en un hospital en Texas, Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

La WWE y el mundo de la lucha libre están de luto, al conocerse que un icónico luchador y campeón de la reconocida competencia falleció la noche de este domingo 19 de octubre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
WWEWWFLucha libreSir Mo
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.