Vea la increíble transformación del estadio Santiago Bernabéu para un juego de fútbol americano de la NFL

El hogar del Real Madrid se transformó en un estadio de fútbol americano para el juego de NFL entre los Commanders y Dolphins

Por Isaac Vega
El Santiago Bernabéu albergó el encuentro de la NFL entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins
El Santiago Bernabéu albergó el encuentro de la NFL entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins (@nfl, @bernabeu/NFL, Santiago Bernabéu)







NFLNFL EspañaSantiago BernabéuWashington CommandersMiami Dolphins
