Vea la increíble transformación del estadio Santiago Bernabéu para un juego de fútbol americano de la NFL

El Santiago Bernabéu albergó el encuentro de la NFL entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins

Este 16 de noviembre, el Santiago Bernabéu -hogar del real Madrid- albergó un partido de la temporada de la NFL. Para la realización del juego, el estadio utilizó la tecnología Hypogea: vea cómo lo hicieron.

La Hypogea es una manera de mover el césped bajo tierra, esta tecnología se utiliza para que el Santiago Bernabéu pueda ser hogar de diferentes actividades como conciertos y otros deportes.

En ese espacio subterráneo se controla la temperatura, ventilación, riego e iluminación LED de espectro completo, para mantener el césped en condiciones óptimas.

Las canchas de la NFL tienen las yardas pintadas en el campo, más dos zonas de anotación con el nombre de los equipos participantes.

La NFL y el Santiago Bernabéu publicaron todo el proceso de transformación del campo en redes sociales

El juego finalizó con la victoria para los Miami Dolphins, quienes se llevaron el encuentro en tiempo adicional 13-16. Con esto, Miami conserva un récord de cuatro victorias y siete derrotas, en lo que ha sido una temporada para el olvido.

Por parte de los Commanders de Washington, su récord se mueve a tres victorias y ocho derrotas. Tras llevar a la final de conferencia el año anterior, este año no verán acción en la postemporada de la NFL.

Este partido forma parte de proyecto de liga de fútbol americano para aumentar la popularidad de ese deporte en otras partes del mundo. En los últimos años, la NFL también viajó a lugares como Brasil, México Inglaterra y Alemania.