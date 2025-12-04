Vea la emocionante serie de penales que le dio a Alajuelense el tricampeonato de la Copa Centroamericana

Bayron Mora, arquero de Liga Deportiva Alajuelense, festeja tras su decisiva actuación en los penales que le dieron a los rojinegros el título de la Copa Centroamericana ante Xelajú.

Alajuelense y Xelajú llevaron hasta el límite la emocionante serie final de la edición 2025 de la Copa Centroamericana de Concacaf, pero los manudos se dejaron el festejo definitivo.

Luego del 1-1 en el partido de ida, y el mismo marcador este miércoles 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala, fue necesario recurrir a los penales para decidir al monarca.

Desde los 11 pasos, el arquero rojinegro Bayron Mora se hizo gigante para detener dos de los disparos. En tanto, su colega de Xelajú, el uruguayo Rubén Silva, logró atajar uno, por lo cual los rojinegros se impusieron con marcador de 3-4 desde el manchón blanco.

Anotaron para la Liga: Diego Campos, Alexis Gamboa, Santiago Van der Putten y Guillermo Villalobos. Falló Aarón Salazar.

Para Xelajú, convirtieron Hárim Quezada, Jorge Aparicio y Derrickson Quirós, mientras que se los detuvieron a Antonio López y Steven Cárdenas.

Puede repasar en el siguiente video los penales que coronaron a Alajuelense en la región centroamericana una vez más.