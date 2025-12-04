Puro Deporte

Vea la emocionante serie de penales que le dio a Alajuelense el tricampeonato de la Copa Centroamericana

Alajuelense fue mejor desde el punto de penal, con un formidable Bayron Mora, y se dejó el tricampeonato de la Copa Centroamericana ante Xelajú

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Bayron Mora, arquero de Liga Deportiva Alajuelense, festeja tras su decisiva actuación en los penales que le dieron a los rojinegros el título de la Copa Centroamericana ante Xelajú.
Bayron Mora, arquero de Liga Deportiva Alajuelense, festeja tras su decisiva actuación en los penales que le dieron a los rojinegros el título de la Copa Centroamericana ante Xelajú. (Prensa LDA/Prensa LDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Copa CentroamericanaAlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseXelajúBayron Mora
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.