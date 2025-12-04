Fútbol

Alajuelense Tricampeón de Centroamérica: el héroe inesperado que se hizo grande en los penales

El arquero de Alajuelense, Bayron Mora, brilló y fue el mejor futbolista de la final de la Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Byron Mora, portero de Alajuelense.
Bayron Mora paró dos penales en la definición del juego entre Alajuelense y Xelajú, donde los manudos se coronaron tricampeones de la Copa Centroamericana. (Fotos: prensa LDA. /Fotos: prensa LDA.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseCopa CentroamericanaXelajúBayron Mora
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.