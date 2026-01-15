Puro Deporte

Vea el nuevo estadio de clase mundial de la NFL

La firma HKS es reconocida por diseñar algunos de los recintos deportivos y de entretenimiento más emblemáticos del mundo; así será su nueva joya en la NFL

Por Isaac Vega
La construcción se realizará en el antiguo estadio multiusos Robert F. Kennedy, el cual fue demolido en el 2023.
La construcción se realizará en el antiguo estadio multiusos Robert F. Kennedy, el cual fue demolido en el 2023. (commanders.com/Washington Commanders)







