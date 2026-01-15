Vea el nuevo estadio de clase mundial de la NFL

La construcción se realizará en el antiguo estadio multiusos Robert F. Kennedy, el cual fue demolido en el 2023.

Este 15 de enero, los Washington Commanders de la NFL publicaron las primeras imágenes del futuro estadio del equipo.

El estadio será techado, con una capacidad para un aproximado de 70.000 aficionados, será un destino dinámico durante todo el año en deportes y entretenimiento.

La arquitectura principal es de la firma global HKS, quienes fueron seleccionados en noviembre del año pasado. HKS participó en sesiones de participación comunitaria para informar sobre el diseño en desarrollo y se planean reuniones adicionales.

La construcción será en el antiguo Estadio Robert F. Kennedy, un estadio multiusos construido en 1960 y demolido en el 2023. Guiado por el objetivo de la accesibilidad a largo plazo, el diseño del estadio garantiza que al menos el 30% del terreno se dedique a la recreación activa y pasiva.

Entre las obras más conocidas de HKS están: el estadio SoFi en California, el Estadio US Bank en Minnesota y el Estadio AT&T en Arlington, Texas. (commanders.com/Washington Commanders)

El diseño del estadio enfatiza la apertura y experiencia compartida con una cúpula transparente que fortalece la relación entre el espacio público y el interior.

Mark A. Williams, Director de Recintos Globales de HKS declaró que “con una presencia monumental, basado en el Plan L’Enfant y adaptado al tejido urbano del Distrito, el diseño del estadio será un hito cívico audaz que perpetúa el legado arquitectónico de la ciudad con una imagen segura, dinámica e inconfundible de Washington, D. C.”.

Por otra parte, el presidente de los Commanders, Mark Clouse, expresó el orgullo de compartir las primeras imágenes del futuro estadio del equipo y según sus palabras es “un hito decisivo en la siguiente fase del proceso de desarrollo”.

Los Commanders y HKS esperan que la construcción del estadio finalice para el 2030, con un costo de $4.000 millones aproximadamente.